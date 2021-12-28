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【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/28 14:26
【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增19例COVID-19境外移入確定病例；另外中華空手道代表隊再增1人確診，累計共13人，其中有7人病毒基因定序結果為Omicron變異株。

指揮中心表示，今日新增19例境外移入個案，為9例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自美國(8例，案17043、案17045-17049、案17051、案17056)、瑞士(案17044)、寮國(案17050)、越南(案17052)、柬埔寨(案17053)、加拿大(2例，案17054、案17061)、哈薩克(案17055)、香港(案17057)、中國(案17058)及土耳其(2例，案17059、案17060)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月26日。

空手道代表隊共22人出國比賽，今再增1人確診，目前累計共13染疫，外傳不只台灣選手確診，日本、香港及泰國代表團參賽返國後也傳出疫情。媒體詢問是哪個防疫環節出了問題，發言人莊人祥表示，會再請代表團人員協助，以釐清染疫的原因。

另外，台灣今日新增14例Omicron案例，皆在邊境攔截，未進入社區，其中有7例為自哈薩克返台的空手道代表隊選手和教練。截至今我國共有48例Omicron境外移入案例。

【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入

【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入

【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入

指揮中心統計，累計16,950例確診，分別為2,296例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
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新冠肺炎
空手道
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