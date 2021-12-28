國民黨駐美代表處籌備中　規劃朱立倫等高層明年訪美

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導） 國民黨國際部今（28）日舉行年終中外記者會，國際部主任黃介正表示，籌備中的國民黨駐美代表處，旨在掌握美國政壇與美中台時局變化，並規劃黨內高層訪問交流，盼未來美國對台政策能以「台美共同利益」為主軸。

國際部主任黃介正表示，過去一年，除了疫情與及全球變遷議題，美中的強權對抗以及國際外交的緊繃，台灣的國際關注度也大幅上升；然而，這也凸顯台灣對強權的依賴，從邦交關係到疫苗採購，也受美國的利益牽引。

黃介正強調，當今美國對台海的策略以美國利益為主，未來期望能維繫台灣均勢的槓桿，以台美共同利益為主軸。赴美籌備代表處也是為了深入掌握美國政壇及時局變化，美國對中、對台政策一直在變化，需時時警惕跟進。

黃介正指出，明（2022）年中共二十大、美國期中選舉以及台灣九合一選舉涉及權力與決策板塊變動，將影響台灣如何應對兩大強權及與我國的雙邊關係。此外，疫情將傳統的溝通模式轉為虛擬與實體混合，科技創新或將為台灣的國際困境帶來新的想像與面貌。

在紐約出差的國民黨駐美代表處主任黃裕鈞也在視訊連線中表示，代表處如期規劃中，如今美國對於台灣的討論聲量相當高，其一因美中發展「競爭又合作」的新模式，其二是隨著阿富汗戰爭落幕，美國專家學者如今將放在中東的關注轉移到台美中關係上。

黃裕鈞指出，美國期望聽到台灣在野黨的聲音，未來一年將計畫讓美國更認識台灣，讓台灣民主更加健全、持續深化。

關於駐美代表處的未來規劃，黃介正表示，目前正在尋覓館舍，待一切就緒後將正式成立代表處，隨時掌握美國國內與台美關係的變化。此外，代表處任務也包括撰寫有關國家安全的相關論述，並儘快規劃國民黨主席朱立倫及高層主管出訪。訪團將以議題交流規劃，涵蓋科技合作、經貿交流以及軍事安全。

黃裕鈞補充說明目前朱立倫訪美行程已在洽談安排中，相關細節暫時不對外透露。黃介正也藉此呼籲，盼民進黨勿以疫情及行程滿檔作為藉口，阻擋國民黨與來台外賓交流。

黃介正會後向台灣英文新聞表示，透過駐美代表處，建立起與美國友人及媒體溝通橋樑，以及透過訪團交流，來傳遞國民黨在政策上的不同立場，釐清誤解。代表處也將與美方討論在印太地區的共同未來，美國需要時間及透過不同渠道來了解印太戰略的全貌。

黃介正點出，黨內也想知道在台灣如何在穩定台海情勢上使力，「台灣也有責任去穩定局勢，不僅是花費預算提升國防，也關乎如何與美國互相理解的情況下運用我們獨特的立場與政策來緩和台海的緊繃情勢，這樣台美才能有更多重疊的共同利益。 」

黃介正坦言，身上的任務並不簡單，外界都在關注台灣國內的政治情勢，國民黨也需重掌權力聲音才能被重視。「友誼與信任無法不勞而獲，我們須為之付出代價」。