台灣媳婦瑞莎遭爆甜美「體操女神」都是假的　檢方查出老公恐嚇網友要堵人

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 烏克蘭籍女星瑞莎成為台灣媳婦後，自掏腰包投入體操教育，受封「體操女神」，今（28日）卻被學生家長踢爆「攏係假」，瑞莎先生更被查出恐嚇網友。

《鏡週刊》報導，今年4月論壇Dcard有網友發表黑特（hate）文，質疑「瑞莎真的有付出那麼多？」文中雖肯定她對台灣韻律體操界的付出，卻也控訴她惡意挖角，對外募款千萬元，帳目卻不明等，有網友按讚卻遭到不明人士公布個資恐嚇，並點出留言者就讀學校、嗆聲會到校門口堵人，經檢方調查發現，恐嚇者的竟是瑞莎的老公李兆開。

報導指出，被恐嚇的2名選手和1位教練決定報警，不久即收到一名自稱被告的委任律師聯繫他們要談和解，卻始終拒絕透露幕後委任者（被告）的身分，選手和教練於是拒絕和解，堅持告到底，檢警事後發現，恐嚇留言的IP位置，竟然來自瑞莎老公李兆開的住家。

報導表示，家長投訴瑞莎自己成立的瑞星韻律體操協會與選手家長簽約，契約不合理將選手當工具，只把小選手當宣傳工具，因此讓8位選手心寒集體解約，瑞莎多年經營的正面形象開始動搖。

一位選手家長表示，「一開始我們都以為瑞莎是真的對選手好，但如今她的初衷似乎變了，選手變成被她利用來成就個人光環的工具。」這次選手及家長會集體站出來，只是要讓外界了解真相，拆穿瑞莎的假面目，還選手公道。

家長並提供帳目指出，一直都有支付瑞莎教練費用，並非外傳無償。專業資深教練指出，瑞莎已將近20年沒有接觸韻律體操，對於教學是陌生的，甚至設計的動作早已不符現行賽規。

但也有網友持不同意見，「疑點真的很多，家長既然已經知道『合約相當不合理，明顯將選手當工具』，當初為何還要簽約？合約相當不合理，為何還能這麼簡單的解約，不用付賠償金？連使用選手的照片都不行的合約，如何把選手本人當工具？」另外，po出的帳目更讓網友激動，「慟！瑞莎一個月只領兩萬」、「自掏腰包兩百萬。」

目前懷孕31周的瑞莎今(28)日上午在臉書發文「。。。我先冷靜。。 等等回答。。」，並附上一張愛心形狀棒棒糖碎裂代表「心碎」的照片。



圖擷取自瑞莎臉書