惠益山村居民！林務局：林下經濟新增品項臺灣山茶 私有保安林即日起開放申請經營

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會林務局今(28)日偕同林業試驗所宣布在「林下經濟」新增臺灣山茶(Camelli a formosensis)品項，考量生態及產量，目前經營區域以中、南部及東部為限，另外也開放保安林範圍私有地主或國有林承租人兼營，以惠益保安林周遭山村居民，強化林地林用誘因。

林務局表示，臺灣山茶為國內唯一可作為飲用的原生茶種， 其在闊葉樹林下或針葉樹林下均能生長良好，栽植3年後， 於每年春、夏時期以人工採取嫩芽(一心二葉)， 當天採收的茶菁需運送至製茶廠做立即處理。林下經濟規範， 經營茶樹須維持其自然生長，不可以截幹矮化、 嫁接及淨土等慣行農法經營；一年可機械除草二次至三次， 修剪的地被植物與林木的枯枝落葉應提供林地養分循環， 不需要額外施肥。此外，每案的經營培育面積暫以2公頃為限(視後 續林地實際經營情形，滾動式檢討)，在上層造林木之行列間， 以順坡及單一條列式栽植，株行距為1.5公尺乘1.5公尺(每公 頃栽植株數為1,111株)。

林務局接著說，目前臺灣林地經編入為保安林者，共計524號 ，其中屬於林農承租面積近22,000公頃， 除供國土保安的公益性價值外，亦有供林下經營森林副產品的潛力，以往礙於法規限制無法容許。農委會在今(2021)年11月19日修正發布「 林下經濟經營使用審查作業要點」規定，因此，自即日起， 保安林範圍的國土保安用地所有權人或合法使用權人， 可就近向該管之鄉(鎮、市、區)公所、 實驗林管理處或林務局各林管處申請經營。

林務局局長林華慶表示，發展林下森林副產物的複合經營模式， 內涵在於分享森林生態系的多元服務價值，以營造及維護森林、 永續經營及里山精神為核心指標。

農委會林務局自2019年推動林地經營變革，容許林下適度養蜂、 段木香菇、栽培金線連等「林下經濟」品項以來， 在維繫森林生態的前提下， 已創造山村社區及原住民部落周邊綠色產業，整體經濟效益已達新臺 幣2,000萬元以上。

林務局說明，林下經濟的容許品項， 均經林試所評估栽培或生產方式，不致破壞林木生長及森林生態， 且具有經濟收益者，才會被列入林下經濟容許的經營項目。 臺灣原生山茶原生育地主要為中、南部及東部的原始森林， 因葉片具有蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁及咖啡等特殊氣味， 其茶品極具地方特色，然而野外族群稀少，產量有限。 在維護臺灣山茶基因多樣性與產業收益的前提下，目前只開放三個品系進行林下種植，中部有苗栗、 臺中、南投、雲林、彰化的「眉原山品系」、南部有嘉義、臺南、 高雄、屏東的「六龜品系」及東部的花蓮及臺東的「永康山品系」。

臺灣山茶。(照片由林務局提供)

臺灣山茶花。(照片由林務局提供)

臺灣山茶。(照片由林務局提供)