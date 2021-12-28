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惠益山村居民！林務局：林下經濟新增品項臺灣山茶 私有保安林即日起開放申請經營

林務局局長林華慶：發展林下森林副產物的複合經營模式，內涵在於分享森林生態系的多元服務價值，以營造及維護森林、永續經營及里山精神為核心指標。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/28 13:59
2021.12.28：農委會林務局偕同林業試驗所宣布再納入臺灣山茶為林下經濟新增品項。(直播截圖)

2021.12.28：農委會林務局偕同林業試驗所宣布再納入臺灣山茶為林下經濟新增品項。(直播截圖) (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會林務局今(28)日偕同林業試驗所宣布在「林下經濟」新增臺灣山茶(Camellia formosensis)品項，考量生態及產量，目前經營區域以中、南部及東部為限，另外也開放保安林範圍私有地主或國有林承租人兼營，以惠益保安林周遭山村居民，強化林地林用誘因。

林務局表示，臺灣山茶為國內唯一可作為飲用的原生茶種，其在闊葉樹林下或針葉樹林下均能生長良好，栽植3年後，於每年春、夏時期以人工採取嫩芽(一心二葉)，當天採收的茶菁需運送至製茶廠做立即處理。林下經濟規範，經營茶樹須維持其自然生長，不可以截幹矮化、嫁接及淨土等慣行農法經營；一年可機械除草二次至三次，修剪的地被植物與林木的枯枝落葉應提供林地養分循環，不需要額外施肥。此外，每案的經營培育面積暫以2公頃為限(視後續林地實際經營情形，滾動式檢討)，在上層造林木之行列間，以順坡及單一條列式栽植，株行距為1.5公尺乘1.5公尺(每公頃栽植株數為1,111株)。

林務局接著說，目前臺灣林地經編入為保安林者，共計524號，其中屬於林農承租面積近22,000公頃，除供國土保安的公益性價值外，亦有供林下經營森林副產品的潛力，以往礙於法規限制無法容許。農委會在今(2021)年11月19日修正發布「林下經濟經營使用審查作業要點」規定，因此，自即日起，保安林範圍的國土保安用地所有權人或合法使用權人，可就近向該管之鄉(鎮、市、區)公所、實驗林管理處或林務局各林管處申請經營。

林務局局長林華慶表示，發展林下森林副產物的複合經營模式，內涵在於分享森林生態系的多元服務價值，以營造及維護森林、永續經營及里山精神為核心指標。

農委會林務局自2019年推動林地經營變革，容許林下適度養蜂、段木香菇、栽培金線連等「林下經濟」品項以來，在維繫森林生態的前提下，已創造山村社區及原住民部落周邊綠色產業，整體經濟效益已達新臺幣2,000萬元以上。

林務局說明，林下經濟的容許品項，均經林試所評估栽培或生產方式，不致破壞林木生長及森林生態，且具有經濟收益者，才會被列入林下經濟容許的經營項目。臺灣原生山茶原生育地主要為中、南部及東部的原始森林，因葉片具有蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁及咖啡等特殊氣味，其茶品極具地方特色，然而野外族群稀少，產量有限。在維護臺灣山茶基因多樣性與產業收益的前提下，目前只開放三個品系進行林下種植，中部有苗栗、臺中、南投、雲林、彰化的「眉原山品系」、南部有嘉義、臺南、高雄、屏東的「六龜品系」及東部的花蓮及臺東的「永康山品系」。

惠益山村居民！林務局：林下經濟新增品項臺灣山茶 私有保安林即日起開放申請經營

臺灣山茶。(照片由林務局提供)

惠益山村居民！林務局：林下經濟新增品項臺灣山茶 私有保安林即日起開放申請經營

臺灣山茶花。(照片由林務局提供)

惠益山村居民！林務局：林下經濟新增品項臺灣山茶 私有保安林即日起開放申請經營

臺灣山茶。(照片由林務局提供)
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