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NHK：中國解放軍唆使留學生日本買專用防毒軟體找弱點　日警發通緝逮人　

By 台灣英文新聞－編輯
2021/12/28 12:22
政府6月公布2020年度國家資安情勢報告。（圖／Pexels)

政府6月公布2020年度國家資安情勢報告。（圖／Pexels)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）多家美國智庫近年提出警告，中共透過竊取個資與大數據，企圖掌握美日國情與具戰略價值的公司，防毒軟體因此備受重視；日本NHK近日報導，中共企圖透過留學生詐購日本公司才可購買的防毒軟體，所幸軟體公司機警發現可疑並未出售，但也引起日本方面的注意。

中央社引用日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，2016年11月，一名30多歲的前中國男性留學生疑在中國解放軍相關人士指示下，意圖詐購日本企業才可購買的防毒軟體，日警已獲法院核發對前留學生的逮捕令，近期將發布國際通緝。

報導指出，這名前中國留學生以虛構的日本企業與負責人名稱，向東京都內一家公司申購僅售予日本企業、具有高度技術的電腦防毒軟體。不過販售防毒軟體的公司認為對方行動可疑，最後並未出售。

這項發現其實是一件案外案。當年，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等200多家企業與研究機構遭大規模網攻，疑為中國解放軍指示Tick所為。日本警方在調查此案時，查出一名中共解放軍軍人的妻子指示多名前中國留學生租借日本伺服器用於網攻（中共慣用的網攻手法，在日本已被發現多起），以及指示本次遭發布逮捕令的前留學生詐購防毒軟體。

日本警方判斷，中國解放軍應是為了分析日本企業的系統弱點，而買下防毒軟體來收集情報，以利發動網路攻擊。

這名前中國留學生現已離開日本、返回中國，日本警方以其涉嫌詐欺未遂向法院申請逮捕令並獲准，預定近期將透過國際刑警組織（Interpol）發布國際通緝。
網攻
防毒軟體

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