美國總統拜登簽7700億國防授權法　助台灣自我防衛參與環太軍演

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國總統拜登今日正式簽署國防授權法。預計投入71億美元擴大太平洋嚇阻倡議並強化盟友合作。

綜合媒體報導，2022財年國防授權法案於12月7日、15日分別在聯邦眾議院與參議院以壓倒性票數通過，拜登（Joe Biden）於27日正式簽署法案完成立法程序。

法案除了提供五角大廈預算以維持美國軍力外，也預計投入71億美元擴大太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative），作為美國在印太地區與中國戰略競爭之用，因應中國在區域的軍事行動，並強化與盟友合作。

法案內容跟台灣有關的部分在1246到1249條，內容提到，美國的政策是維持美軍阻止中國武力犯台，造成「既成事實」（fait accompli）的能力，要求美國國防部長自2022年至2027年向國會相關委員會提交台灣防衛能力評估報告，評估台灣不對稱戰力等。

國會在法案提出意見，呼籲美方與台灣舉行實地訓練與軍事演習，包括邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，使台灣能確保足夠的自衛能力；國會也要求美國國防部在明年2月15日前，須向國會相關委員會提報美國國民兵和台灣合作的可行性，包含國民兵協助訓練台灣後備部隊的計畫等。

國防授權法也重新提出「歐洲威懾倡議」（European Deterrence Initiative），投資40億美元以支持強化美軍在歐洲的嚇阻力量，援助烏克蘭安全預算3億美元，並花費1.5億美元強化波羅的海安全合作。