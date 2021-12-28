台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 比照歐盟標準的台灣「數位疫苗證」今(28)日上午8點開放下載！只要簡單四步驟就能完成申請，將優先受惠有計畫出國者。

綜合媒體報導，數位證明包含「疫苗接種」及「PCR檢驗結果-核酸檢驗」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在先開放出國者先使用，未來會視國內需要，於各地場所使用。

陳時中說，我國「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，個人資料保護完全依據歐盟一般資料保護規則以最小使用、自行攜帶、可被遺忘等原則，符合可被遺忘的個資保護，政府也不會知道你去過哪裡。

截至12月22日，「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國，歐盟執委會已宣布台灣正式加入「歐盟數位新冠證明」系統，適用對象為在國內接種疫苗（已持有小黃卡）者，而數位證明中包含台灣高端疫苗和WHO認證的疫苗，但各國對疫苗廠牌認證標準不同，民眾出國前應注意。



數位證明可於電腦或手機上網辦理，申請需持有身分證字號、健保卡卡號及有效護照，通過身分驗證後，勾選「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」並輸入出生年月日，最後取得證明-可保存數位QR CODE或列印紙本。