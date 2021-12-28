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2021年10大藝文新聞揭曉！疫情重創藝文產業奪冠　「台灣的維納斯」黃土水名作《甘露水》上榜

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/28 09:30
黃土水名作《甘露水》於2021年重見天日(圖/北師美術館)

黃土水名作《甘露水》於2021年重見天日(圖/北師美術館)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「2021年度十大藝文新聞」由「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」拿下第一名。

年度十大藝文新聞全民票選活動今年邁入第11年，由國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所劉蕙苓領軍，從數百則藝文新聞中選出30則，涵蓋表演藝術、視覺藝術、文化政策與文化資產四大類別，於11月29日至12月13日上網開放全民票選，經由1149位民眾投票選出前10名。

劉蕙苓表示，今年參與的投票的非藝文工作者占42.8%，投票結果也相當特別，往年通常以表演藝術類最多，今年十大新聞中視覺藝術類就佔了4則，表演藝術類只有2則，而且有幾則新聞和過去曾入選的指標性文化政策都有所關聯。

「2021年度十大藝文新聞」票選活動，結果於27日揭曉，「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」奪冠，第二名是「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」，第三名則為「『台灣的維納斯』重見天日，黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏」。

最高票的「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」反映出五月疫情高峰影響藝文產業，文化部李靜慧次長表示，疫情衝擊是大家心裡的痛，文化部對於如何幫助藝文工作者度過難關也感到非常焦急，尤其藝文產業有衰於百業之前、興於百業之後的特性，雖然去年有一次經驗，藝FUN券的發送也有一定的成效，但仍遠遠不足，因此今年疫情再起後有更多積極性紓困方式，但也發現落實紓困最大的關鍵是藝文工作者的身分認定，未來也會加緊腳步去推動執行。

第二名的「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」。松山文創園區陳玉秀總監表示，這則新聞起源於2018年華藝網事件涉嫌利用文化部補助名義，使藝術家簽署將著作權無償轉讓同意書，嚴重損及藝術家的權益，文化部決定協助這81位藝術家採取法律行動，為2018年十大藝文新聞之第五名；經過三年多的朝野努力，文化部於今年10月發布此法，針對公部門藝文採購、補助與徵件的著作權做明確規範，為台灣首部針對藝文工作者著作權制定的專法。

第三名則為「『台灣的維納斯』重見天日，黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏」。北藝大陳愷璜校長表示，黃土水對於一般大眾而言，曾經是非常不熟悉的，近年來經過許多人的努力，讓民眾看到這些對台灣藝術發展而言相當重要的藝術家與作品，逐漸完整了台灣藝術史的拼圖。《甘露水》是台灣首座裸體雕像，塵封近半世紀，於9月6日交付文化部永久典藏，並在12月18日起於北師美術館的「光──台灣文化協會百年」展覽中重見天日。

值得一提的是，疫情自2019年底影響台灣，今年的十大新聞中，有三則均與疫情相關，其中，2020年文化部推出的「藝Fun券」榮登去年十大藝文新聞的榜首，今年「藝Fun券」仍受關注，列為第五名。
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