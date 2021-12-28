南臺灣珍稀植物庇護所　「方舟中方舟展」12/30開展

花榭溫室展場外觀。(照片由林業試驗所提供) 花榭溫室展場外觀。(照片由林業試驗所提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣特殊且多變化的地理環境與氣候條件， 讓這座寶島孕育了世界多數地區難以望其項背的植物多樣性。林務局屏東林區管理處、 林業試驗所恆春研究中心與國立屏東科技大學森林系共同攜手策劃「 稀有瀕危植物的庇護所-方舟中方舟展」，讓民眾了解保育現況，預計12月30 日開展。

林業試驗所自201 9年起，為加強臺灣受脅瀕危植物之保育工作， 執行種源保種、植株繁育、就地復育、遷地保育、 教育展示及推廣應用等多方位目標兼存並重的「國家植物園方舟」 計畫；而參與計畫的恆春研究中心於2019-2020年間， 已成功蒐集至少200種以上分布於南臺灣地區， 位列紅皮書珍稀等級之植物種類。

林業試驗所表示，這次展覽以墾丁國家森林遊樂區(即恆春熱帶植物園)花榭溫室為場 域，模擬恆春半島地區生態特色，栽植展示多達50種以上原生於臺 灣南部地區之各類珍稀維管束植物， 營造出墾丁森林遊樂區肩負了南臺灣瀕危植物避難所的任務， 而其中花榭溫室則猶如「方舟中的方舟」的意向。

開幕當天的特展主題講座，屏科大森林系王志強教授將透過演講，帶領大眾深入認識展覽緣由及南臺灣珍稀植物的特性。詳細活動查詢及講座報名資訊， 請至共同主辦方林務局「墾丁國家森林遊樂區」官方粉絲頁查詢。「稀有瀕危植物的庇護所-方舟中方舟展」展期至2022年5月31日止。

圖片由林業試驗所提供

展示場域內部風貌。(照片由林業試驗所提供)

精要的教育展示解說牌。(照片由林業試驗所提供)