南臺灣珍稀植物庇護所　「方舟中方舟展」12/30開展

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣特殊且多變化的地理環境與氣候條件，讓這座寶島孕育了世界多數地區難以望其項背的植物多樣性。林務局屏東林區管理處、林業試驗所恆春研究中心與國立屏東科技大學森林系共同攜手策劃「稀有瀕危植物的庇護所-方舟中方舟展」，讓民眾了解保育現況，預計12月30日開展。
林業試驗所自2019年起，為加強臺灣受脅瀕危植物之保育工作，執行種源保種、植株繁育、就地復育、遷地保育、教育展示及推廣應用等多方位目標兼存並重的「國家植物園方舟」計畫；而參與計畫的恆春研究中心於2019-2020年間，已成功蒐集至少200種以上分布於南臺灣地區，位列紅皮書珍稀等級之植物種類。
林業試驗所表示，這次展覽以墾丁國家森林遊樂區(即恆春熱帶植物園)花榭溫室為場域，模擬恆春半島地區生態特色，栽植展示多達50種以上原生於臺灣南部地區之各類珍稀維管束植物，營造出墾丁森林遊樂區肩負了南臺灣瀕危植物避難所的任務，而其中花榭溫室則猶如「方舟中的方舟」的意向。
開幕當天的特展主題講座，屏科大森林系王志強教授將透過演講，帶領大眾深入認識展覽緣由及南臺灣珍稀植物的特性。詳細活動查詢及講座報名資訊，請至共同主辦方林務局「墾丁國家森林遊樂區」官方粉絲頁查詢。「稀有瀕危植物的庇護所-方舟中方舟展」展期至2022年5月31日止。
圖片由林業試驗所提供
展示場域內部風貌。(照片由林業試驗所提供)
精要的教育展示解說牌。(照片由林業試驗所提供)