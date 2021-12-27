Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

「台灣疫苗防治一網通」12/29上線　接種地點、施打廠牌一次看

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/27 20:38
（圖取自COVID-19防治一網通網頁antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）

（圖取自COVID-19防治一網通網頁antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「疫苗防治一網通」疫苗地圖將於12月29日上午起完全上線，供查詢施打廠牌、服務時間等資訊。

國內自24日起COVID-19疫苗全廠牌混打，但各醫療院所每天提供疫苗廠牌不同，民眾關注如何就近接種想施打的疫苗種類。指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，除至各縣市衛生局網站查詢外，預計12月29日起推出「疫苗防治一網通」疫苗地圖，供查詢施打資訊。

根據最新統計，我國COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.80%、第2劑67.04%、追加劑接種率0.42%，第1劑人口涵蓋率始終衝不上8成，且疫苗接種速度也有愈來愈慢的趨勢。

指揮中心指揮官陳時中表示，雖然接種疫苗仍有可能染疫，但有助於降低感染機率，最重要是降低重症、致死率，呼籲符合資格的民眾應盡速施打。

媒體詢問，第3劑疫苗早打、晚打利弊為何。陳時中表示，第3劑疫苗間隔期與當地境內疫情狀況及感染人數多寡有關，台灣專家也是參考國內疫情做出政策判斷。莊人祥說，提早接種第3劑，雖然可以讓保護力快速上升，但後續保護力無法持久，的確是兩難，將持續與專家討論。

更新時間 : 2021-12-27 22:00 GMT+08:00

最受歡迎

台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
台商注意！ 長榮立榮12/26-2/3停飛上海浦東
台商注意！ 長榮立榮12/26-2/3停飛上海浦東
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
IKEA推出期間限定熱紅酒！台灣也喝得到歐洲聖誕傳統　一杯只要銅板價超親民
IKEA推出期間限定熱紅酒！台灣也喝得到歐洲聖誕傳統　一杯只要銅板價超親民
農會超市振興夯 年終摸彩拿大獎
農會超市振興夯 年終摸彩拿大獎
"