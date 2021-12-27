尼加拉瓜沒收台灣大使館贈中國 外交部：早已出售、無法接受

外交部今（27）日譴責尼加拉瓜將我大使館移交給中國，並稱早已出售給尼加拉瓜天主教教會首都馬納瓜總教區。（圖／翻攝自外交部記者會影片） 外交部今（27）日譴責尼加拉瓜將我大使館移交給中國，並稱早已出售給尼加拉瓜天主教教會首都馬納瓜總教區。（圖／翻攝自外交部記者會影片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外媒踢爆，與我國斷交的尼加拉瓜總統奧蒂嘉竟下令沒收我國資產轉交中國，台灣外交部今（27）日下午表示，駐尼國大使館已出售予尼加拉瓜天主教教會首都馬納瓜總教區作為公益用途，對於尼加拉瓜政府不法侵佔我國館產，不法移轉給中華人民共和國，我國政府無法接受並且表達強烈抗議。

尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）報導，奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府發布聲明，指稱該國於9日與中國建交，承認台灣為中國領土不可分割的一部分，即代表中華人民共和國擁有所有不動產、家具、設備等，不存在交易、轉讓或捐贈，不認沒收我國駐尼國前大使館館舍並轉移給中國一事。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，按國際法相關規範及《維也納外交關係公約》第45條，台灣與尼加拉瓜兩國於本（110）年12月10日終止外交關係後，尼國政府有義務保護我國的館舍及使館財產與檔案。

外交部強調，對於奧德嘉政府設下不符國際慣例的兩週撤館期限，且罔顧國際法規定，蠻橫阻礙我國象徵性出售我國館產供尼國天主教會使用，進而於本（27）日侵占我國館產等重大違法行為，我國政府予以強烈譴責。

外交部指出，尼加拉瓜政府於本年12月10日片面終止與我國外交關係後，違反國際慣例要求我國駐尼人員在12月23日前全數撤離尼國。我國駐尼國大使館為善盡處理境外國有財產的責任，在情況緊急且時間極為有限的情形下，將大使館館舍象徵性出售予尼加拉瓜天主教教會首都馬納瓜總教區作為公益用途，雙方已於12月22日完成簽約並經當地律師公證，教會也承諾將妥善保護及運用我前駐尼國大使館館舍。

面對尼加拉瓜奧德嘉獨裁政權與中國極權政府聯手打壓民主台灣及天主教教會，外交部重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國共產黨政權無權干涉台灣的涉外事務，更無權繼承我國國有財產。

外交部也呼籲國際社會共同譴責尼加拉瓜政府及中國政府的惡劣行徑，並籲請各界協助尼國天主教教會向尼國政府爭取其應有權利，將我國前大使館館舍產權登記移轉予尼國天主教會。