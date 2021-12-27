首發海洋廢棄物循環產品標章 政府與企業攜手共創乾淨海洋

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院環保署今(27日)授予4家企業共13件產品海洋廢棄物循環產品標章，此首批標章產品宣告了標章元年的開始， 見證了台灣本土企業的環保的努力，及政府與企業共創乾淨海洋的決心。

環保署表示，首批獲授海洋廢棄物循環產品標章使用權的企業， 分在產業鏈上下游互相串連，資源循環產業「 宏恩塑膠公司」以瓶蓋、浮球、漁網以及塑膠桶/箱等海洋 廢棄物，以及「寶綠特資源再生科技公司」 以廢寶特瓶製作再生原料。家用品大廠「耐斯企業公司」 將海廢循環原料運用於長青商品的包裝容器瓶身，創新企業「 台捷精密公司」則混合海廢、農廢與漁廢並運用於地板、 角材的製造。

蔡鴻德副署長表示，這4家業者的合計13件產品是台灣第一批獲此 認證者，環保署從去年「潯寶衣」建立標章認證流程中大小細節， 盼藉此讓台灣海廢循環產業與國際接軌， 台灣業者持經嚴謹認證的標章打入國際市場， 外國海廢循環商品也可來台取得認證標章上市，爭取民眾購買， 合力擴大再利用產品的商機與使用範圍。

蔡鴻德還說，環保署明年將再陸續頒發標章並發起國內業者之間的產業策略聯盟， 促上下游業者了解彼此真實需求，進行腦力激盪， 以求突破技術瓶頸，逐步提高再生材料的使用比例等應用範疇。

環保署補充，這批海洋廢棄物循環產品的驗證作業， 分別是台灣德國萊因技術監護顧問公司（德國萊因TUV） 以及財團法人金屬工業研究發展中心（金屬中心MIRDC） 執行並出具查證聲明與報告，以落實公正客觀的驗證。 有國際級與深根台灣的驗證機構參與， 更顯各界對海洋廢棄物循環產品標章元年的重視。

環保署指出，海洋廢棄物循環利用以及標章的推動， 在與首批標章企業攜手努力過程中，已逐漸帶動關聯產業的關注， 海廢循環材料的研發與運用於產品的範疇都有業者持續加入陣營。 目前尚有德國IF設計金獎得主的「好說設計」 採用宏恩公司獲標章的海廢PP粒，為BMW汽車經銷商尚德汽車與 精品授權商的李德汽車合作打造時尚眼鏡盒；2家知名美粧品牌商「 美科實業（艾瑪絲AROMASE、覺亞juliArt）」與「 捷順企業（茶籽堂chatzutang）」 則嘗試以寶綠特公司獲標章的海廢PET粒取代既有原料， 進行個人清潔用品容器的開發設計及產線試驗。而「豐溢綠能」 則另著手進行海廢保麗龍與漁網再生材料的研究開發， 使各類海廢塑膠都能有妥善處理、有效的循環利用。

環保署表示，台灣本土業者對於保護環境資源不遺餘力， 不同領域的企業對海洋廢棄物循環利用的行動， 使得企業永續更往前邁進。 期待明年度能有更多國內外產業一同加入製作海洋廢棄物循環產品的 行列，攜手共創乾淨海洋。

蔡鴻德副署長展示含有96%海洋廢寶特瓶成分的「潯寶衣」。(照片由環保署提供)