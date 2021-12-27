【台灣Omicron病例+6　累計34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增6例邊境攔截確定的Omicron境外移入病例，1例入境國為英國，其餘5例皆來自美國；目前累計34例Omicron，皆為完整接種或已接種第3劑追加劑的突破性感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中說明，今日完成基因定序的6例Omicron病例，Ct值介於18至25，分別為案16934 、案16952、案16954、案16956、案16957、案16959。第1例於12月14日自英國入境，當時採檢陰性，便入住防疫旅館進行檢疫，檢疫期第5天陸續出現鼻塞、流鼻水等症狀，19日就醫採檢後確診；後面5例皆來自美國，且入境當下便採檢確診。

羅一鈞表示，截至目前我國共有34例Omicron病例，個案來源遍及8國，包括美國、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、哥倫比亞、德國、奈及利亞，其中以美國18例最多。這些個案均是完整接種或已接種第3劑追加劑的突破性感染，都在邊境攔截或檢疫攔截，未進入社區造成威脅。

羅一鈞表示，依這些個案顯示，完整接種還是可能感染Omicron，但所有個案都是無症狀或輕症，未有中、重度症狀，國內境外移入個案檢出Omicron人數持續增加，未來可能超越Delta變異株，指揮中心將持續密切監視。

因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，指揮中心宣布，故為確保航空防疫安全，自2022年1月4日零時起(啟程日)，旅客搭機前應檢附之COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算，請旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合以上規範。



指揮中心說明，旅客所持「2日內COVID-19核酸檢驗報告」請符合下列規範：

以英文、中文或中英對照版本為原則。 該報告可為紙本(正本/影本)或電子報告書形式。 需採分子生物學核酸檢測，且應可審核登機者之護照姓名、出生年月日(或護照號碼)、疾病名稱、採檢日及報告日、核酸檢驗方法（包括PCR、Real-Time PCR及RT-PCR等）及判讀結果等。 血清免疫學檢驗抗原或抗體，非屬核酸檢測，未符合本措施規範之條件。

對於違反前述規定之旅客，抵台時將依傳染病防治法第58條、第69條規定及衛生福利部公告裁罰基準，處新臺幣一萬元至十五萬元罰鍰。