LINE Pay貸款平台 助歲末資金運用

即將迎接新年，為讓民眾更靈活調配歲末資金運用，LINE Pay貸款平台匯集12家銀行推出歲末精選優惠貸款， 包括針對LINE Pay用戶推出可抽iPhone 13或LINE POINTS等好禮獨家專案，另外還有低利貸款、 快速申貸或開辦費0元等方案。

​LINE Pay表示，LINE Pay貸款平台上線以來已整合12家銀行提供各式貸款專案， 便利用戶可透過手機一次查詢各家銀行貸款方案， 並可透過平台連結各家銀行進行申貸，快速獲得所需資金， 滿足用戶對行動生活金融的需求。

看準LINE Pay將金融場景帶入千萬用戶生活中，中國信託商業銀行、 台新銀行、凱基銀行、台北富邦銀行與滙豐銀行針對LINE Pay用戶推出歲末獨家貸款方案。用戶透過LINE Pay貸款平台申辦中國信託Online貸， 撥貸即可抽iPhone 13、LINE POINTS 1萬點、熊大兔兔造型對燈及NT$9,000元等好禮。 台新銀行推出LINE Pay用戶獨享前兩期優惠利率0.1%， 申貸且撥款成功者再加碼抽LINE POINTS 500點。凱基銀行則推出最高可貸NT$800萬元， 且成功撥款最高可享NT$6,000元大紅包。 台北富邦銀行祭出前兩期0.06%、開辦費NT$0元優惠方案； 滙豐銀行也推出開辦費NT$0元起、前三期優惠利率0.1% 專案。

​此外，花旗銀行、 王道銀行與永豐銀行則推出低利率與低開辦費專案， 花旗銀行前三期利率0.1%起，年底前申辦指定方案手續費NT$ 0元起；王道銀行信貸最低利率0.08%起，開辦費只要NT$ 88元；永豐銀行推出信貸前兩期年利率0.05%，手續費NT$ 555元起。玉山銀行推出前兩期利率0.68%起， 標榜3分鐘快速申請；新光銀行推前三個月NT$ 100萬額度最低月付NT$567元, 最快30分鐘核貸、10分鐘撥款；渣打銀行推出前三期利率0. 88%；聯邦銀行則針對卡友申請滿心期貸專案且撥貸成功NT$ 50萬(含)以上者，即享抽法拉利手錶乙支資格。​