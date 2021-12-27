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日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才

「 eスポーツ高等學院」是由日本電信巨頭NTT，及東京綠茵足球俱樂部旗下電競戰隊共同合作設立，工業科幻風格的校園教室充滿高級電競設備。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/12/27 17:20
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日本首創電競高中Esport High School超高級內部裝潢。(圖/日本首創電競高中Esport High School超高級內部裝潢。(圖/eスポーツ高等學院)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本首創電競高中Esport High School（eスポーツ高等學院），盼能成為專門為遊戲相關領域所設立的學校，培養電競人才之餘也包含基礎高中課程，預計明年1月開放入學。

Yahoo奇摩遊戲報導，「 eスポーツ高等學院」是由日本電信巨頭NTT，及東京綠茵足球俱樂部旗下電競戰隊共同合作設立，不只是培養電競人才，學生從電競高中畢業後更可從事與遊戲或直播相關的工作，像是3D動畫創作者、虛擬YouTuber、實況主、遊戲開發者、播報員、遊戲程式設計師等。

透過官網，工業科幻風格的校園教室充滿高級電競設備，包含40台的GALLERIA XA7C-R37高規格電腦，搭載 I7-11700處理器、RTX 3070顯示卡、32 GB DDR4（記憶體）、1TB SSD（固態硬碟），而講台上則有7公尺長的大型主視覺螢幕。

Yahoo奇摩遊戲指出，這間高中沒有規定學生要玩哪一款遊戲，所有熱門遊戲如第一人稱射擊遊戲（FPS）、第三人稱射擊遊戲（TPS）、即時戰略遊戲（RTS）或是多人在線戰術競技遊戲（MOBA）像是英雄聯盟等，都可能會在其中。

此學校師資則為退役電競選手與相關產業專業人士組成，以參加高中生電競賽事中取得勝利為目標，找到自己想要走的路線。此外，也會有電競以外的專業人士為學生上課，課程包含眼睛與身體的健康管理，以及高中基礎課程。

日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才

日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才

日本首創電競高中Esport High School超高級內部裝潢。(圖/eスポーツ高等學院)
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