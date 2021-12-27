臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超195.33億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/12/20~2021/12/24）外資在集中市場總買進金額為3,192.59億元，總賣出金額為2,997.26億元，買超為195.33億元，另統計自2021年年初至12月24日止，外資總買進金額為22兆3,209.24億元，總賣出金額為22兆8,235.24億元，累計賣超為5,026.00億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆227.85億元新台幣，占全體上市股票市值的43.28%，較12月17日的23兆8,562.27億元新台幣，增加1,665.58億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進205,431千股，賣出106,646千股，買超98,785千股。

第二名：金像電：買進41,159千股，賣出12,995千股，買超28,164千股。

第三名：福懋：買進34,019千股，賣出6,346千股，買超27,673千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鋼：買進69,821千股，賣出151,621千股，賣超81,800千股。

第二名：聯強：買進18,173千股，賣出53,064千股，賣超34,891千股。

第三名：中鴻：買進36,833千股，賣出65,613千股，賣超28,780千股。