舔螢幕能嚐味道？日本教授新發明 觀影體驗有望再進一步

模擬食物味道的電視螢幕可將味道噴灑在螢幕上供民眾嘗試。（圖/REUTERS） 模擬食物味道的電視螢幕可將味道噴灑在螢幕上供民眾嘗試。（圖/REUTERS）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本明治大學教授發明了一種可模擬食物味道的電視螢幕，使用者只要舔一下螢幕，就能感受到特定味道，讓多感官觀影體驗又邁出新的一步。

路透社報導，明治大學教授宮下芳明（Homei Miyashita）打造了一款「Taste the TV」，在電視螢幕上方有10個罐子，這些罐子含有不同的風味，可以創造特定食物的味道。使用這個機器時，這10個味道樣本會噴灑在平板電視螢幕上的衛生薄膜上，而後滾動到螢幕上供民眾嘗試。

宮下芳明說，在疫情時代，這種技術可以增強人們與外界連結與互動的方式，即使人們待在家裡，也能體驗到在世界另一端的餐廳用餐的感覺。

路透社指出，宮下芳明與一個由約有30名學生組成的團隊合作，生產了各種與味道相關的發明，包括使食物味道更豐富的叉子。而這個「Taste the TV」原型花了他一年的時間製作，而商業版本的製作成本約為100,000日元（約24218元台幣）。

這個硬體設備的未來應用包含侍酒師和廚師的遠程學習、品酒遊戲或測驗。宮下芳明還說，他希望打造一個平台，讓使用者可以下載和享受來自世界各地的口味，就像現在的音樂串流平台一樣。

日本東京明治大學演示10款風味罐子能噴灑拼湊出特定味道。(圖/REUTERS)