舔螢幕能嚐味道？日本教授新發明 觀影體驗有望再進一步

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)日本明治大學教授發明了一種可模擬食物味道的電視螢幕,使用者只要舔一下螢幕,就能感受到特定味道,讓多感官觀影體驗又邁出新的一步。

路透社報導,明治大學教授宮下芳明(Homei Miyashita)打造了一款「Taste the TV」,在電視螢幕上方有10個罐子,這些罐子含有不同的風味,可以創造特定食物的味道。使用這個機器時,這10個味道樣本會噴灑在平板電視螢幕上的衛生薄膜上,而後滾動到螢幕上供民眾嘗試。

宮下芳明說,在疫情時代,這種技術可以增強人們與外界連結與互動的方式,即使人們待在家裡,也能體驗到在世界另一端的餐廳用餐的感覺。

路透社指出,宮下芳明與一個由約有30名學生組成的團隊合作,生產了各種與味道相關的發明,包括使食物味道更豐富的叉子。而這個「Taste the TV」原型花了他一年的時間製作,而商業版本的製作成本約為100,000日元(約24218元台幣)。

這個硬體設備的未來應用包含侍酒師和廚師的遠程學習、品酒遊戲或測驗。宮下芳明還說,他希望打造一個平台,讓使用者可以下載和享受來自世界各地的口味,就像現在的音樂串流平台一樣。

日本東京明治大學演示10款風味罐子能噴灑拼湊出特定味道。(圖/REUTERS)

