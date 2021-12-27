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3分鐘做一個充電板！台灣富邦攜小智研發重製廢棄口罩　循環經濟回歸初心反思地球汙染

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/12/27 16:46
小智研發執行長黃謙智回收口罩廢料打造手機充電板做為富邦60周年員工紀念禮品(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

小智研發執行長黃謙智回收口罩廢料打造手機充電板做為富邦60周年員工紀念禮品(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)富邦金控與小智研發回收口罩廢料，3分鐘打造一個「正能量手機充電板」，做為富邦60周年員工紀念禮品，實現減碳循環經濟目標。

富邦金控呼應低碳策略及重視循環經濟，與小智研發攜手回收口罩廢料，3分鐘打造一個「正能量手機充電板」，做為富邦員工60周年紀念禮品，24日記者會上首度亮相自動化機台「環生零耗機」（mini TRASHPRESSO）並展演製作過程。

富邦集團董事長蔡明忠表示，COVID-19近兩年席捲全球影響生活，集團除擴大捐贈醫療資源支持外，也注意到廢棄口罩對環境造成的負擔，自今年4月起，富邦金控各地辦公大樓內設置口罩回收箱收集員工廢棄口罩，並與MINIWIZ小智研發公司合作，運用創新科技消毒處理廢棄口罩，重製成手機充電板給員工當周年禮物。

過去多執行大型建案，使用回收廢料製成磚頭等建材，近年頻燈外媒作品遍布世界各地，小智研發使用這套本是用來做建材的機器，打造成消費性產品手機充電板，因疫情加速設備智能化，使用自動化機器取代人力並能減少染疫風險，也朝向產品大量快速製作模組化外銷國際的目標。

小智研發執行長黃謙智表示，富邦60周年紀念禮以ESG為目標，使用在台研發的自動化機器重製廢棄口罩，但主要提倡在地製造及回收垃圾跟可能的環境汙染，轉變成永久性有價值可再利用的產品。

黃謙智透露，迪士尼卡通WALL-E一直都在每個工程師的腦海裡，也是他的初心，有著一雙大眼睛的機器人將在地垃圾回收變成有價值材料，他說，「WALL-E是未來所謂的反烏托邦(dystopia)，其意為『不好的地方』，如果人類繼續這樣下去未來就會變成電影裡的那樣，有點好笑但其實很諷刺，這就是我們現在消費性社會的結果，這是一種反思。」

3分鐘做一個充電板！台灣富邦攜小智研發重製廢棄口罩　循環經濟回歸初心反思地球汙染
正能量手機充電板製作過程(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

3分鐘做一個充電板！台灣富邦攜小智研發重製廢棄口罩　循環經濟回歸初心反思地球汙染
正能量手機充電板(圖/Taiwan News, Lyla Liu)
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