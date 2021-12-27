老花眼鏡out！美國FDA核准首款老花眼藥水 每天1滴獲改善

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）老花眼也可以透過眼藥水治療了！美國FDA近期核准製藥公司Allergan的眼藥水VUITY成為首個治療老花眼的藥物，患者每天接受每隻眼睛1滴眼藥水的治療，30天後可改善老花眼問題，不必再帶眼鏡或是進行手術。

老花眼是人類眼睛退化時的自然過程，年長者在看近物時會因眼睛不能對焦，所見的影像就變得模糊不清。相關症狀包括閱讀小字體時出現困難，須將讀物拉遠，或是頭痛、眼睛疲勞。

美國食品藥物管理局（FDA）批准了美國製藥公司Allergan的VUITY™1.25%(鹽酸皮洛卡平眼藥水)，能取代老花眼鏡或手術，並成為首個獲官方核准的老花眼藥水。

根據媒體，VUITY在兩項三期臨床研究中進行了測試，檢驗750名年齡在40-55歲受試者使用成效。受試者每天滴1次該眼藥水，30天後檢視成果，發現這些人的視力在弱光下得到改善，不僅短距離視力提升，對遠距離視力也不會造成影響。

它的使用說明指出，每隻眼睛使用1滴，就可提供6到10小時的清晰視覺，而30天藥物費用約為80元美金（約2215元台幣）。

VUITY指出，治療老花眼的原理是專有的pHast™技術，能迅速調整到淚膜的生理pH值。試驗的主要研究者George Waring博士說，該眼藥水利用的是眼睛縮小瞳孔的能力，收縮眼睛裡的某些肌肉，幫助看清近處的東西。

而Allergan醫學治療高級副總裁Jag Dosanjh則表示，很高興能夠將這種首創的治療方法早早地推向市場，讓數百萬的老花眼美國人從中受益。