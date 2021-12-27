入境60多國皆可用！台灣「數位新冠病毒健康證明」12/28開放下載

歐盟於12月21日起承認台灣「數位疫苗接種證明」，指揮中心將於28日上午8時開放「數位新冠病毒健康證明」供國人下載使用。(截圖自指揮中心記... 歐盟於12月21日起承認台灣「數位疫苗接種證明」，指揮中心將於28日上午8時開放「數位新冠病毒健康證明」供國人下載使用。(截圖自指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，歐盟執委會於12月21日宣布我國正式加入「歐盟數位新冠證明」系統，指揮中心將於28日上午8時開放我國「數位新冠病毒健康證明」供國人下載使用。未來國人前歐洲，只要出示QRcode證明，就可縮短入境查驗時間。



指揮中心說明，歐盟數位新冠證明為世界性標準之一且最早用於國際旅行，「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國(統計至12月22日止)。

同時，美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會(IATA)之數位新冠證明亦與之互通，故持我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。



指揮中心指出，我國「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」之資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，尤其是個人資料保護完全依據歐盟一般資料保護規則之最小使用、自行攜帶、可被遺忘等原則，請國人安心使用。

資訊組副組長龐一鳴說明，民眾下載後，不論是紙本列印彩色、黑白的「數位新冠病毒健康證明」，或是下載到平板、手機備忘錄中留存，都可以驗證QR code。

指揮官陳時中表示，只要經我國EUA和WHO認可的疫苗，且在國內接種，就會登錄至「數位新冠病毒健康證明」，其中也包含高端疫苗。至於其他國家施打的疫苗，則需要我方另外開證明。

指揮中心表示，本項數位證明的內容屬於個人資料保護法定義的敏感性資料，身分確認的方式相對繁瑣。本數位證明提供所有於國內接種疫苗或進行PCR檢驗者自行下載，初期限持有有效護照者，申請方式以電腦或手機直接上網辦理，網址為：https://dvc.mohw.gov.tw（將於12月28日上午8時開放），或在衛福部官網取得連結，三個步驟即可取得證明：



一、確認身分：

國人：(1)身分證號+健保卡號+有效護照號碼；(2) FIDO(為安全且便利的生物辨識方式，提供指紋或臉部辨識登入)+有效護照號碼；(3)自然人憑證+有效護照號碼。三種方式擇一。 外來人口：(1)統一證號+健保卡號；(2) 統一證號+入出境證號；(3) 統一證號+護照號碼。三種方式擇一。



二、選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。



三、取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜至超商付費列印。



指揮中心提醒，實際使用時，出示紙本或行動載具中的QR code都是可接受的方法，查驗人員掃瞄QR code後會出現不同顏色的號誌表達接受與否。但各國或不同場所仍可能有不同方式驗證，請民眾特別提醒留意。本數位證明優先提供民眾出國使用，至於國內何時開放使用，再由疫情指揮中心另行發布。詳細系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。