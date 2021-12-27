【俄烏衝突】 北約、莫斯科明年有望對談 賀錦麗重申進犯烏克蘭代價

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）向莫斯科提議明年1月12號就烏克蘭議題舉行會談。（圖／美聯社） 北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）向莫斯科提議明年1月12號就烏克蘭議題舉行會談。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）邊境東擴為俄烏衝突核心議題之一，北約秘書長史托騰伯格日前向俄國提議明年1月12日舉行會議，莫斯科外交部發言人證實已獲邀，俄國將與北約就安全保障協議草案進行對話。

法新社報導，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）多次向俄羅斯提議恢復對話未果，日前又再度提議，於明年1月12日在比利時布魯塞爾舉行會議，與北約軍事委員會所舉行之兩日會議同日同地舉行。

俄媒塔斯社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）24日證實，已接獲北約邀請，她強調，俄國準備與北約就安全保障協議草案進行對話，這些協議將排除北約進一步東擴以及在靠近俄國邊界地區部署武器。

俄國副外長格魯希科（Alexander Grushko）26日也向塔斯社表示，正在研究該會議的日期與形式，以及俄羅斯代表團的人選。近一步證實會議的可行性。

2014年，俄羅斯併吞克里米亞地區，烏俄戰爭爆發。西方國家指控克里姆林宮長期向烏克蘭東部親俄分離主義份子提供軍事支持，奪取克里米亞地區，俄羅斯否認該項說法。

俄莫斯科當局反指控，俄烏衝突升溫在於西方與北約正蠶食俄國邊境。於1949年成立的北約組織，歷經三次東擴，囊括多個前蘇聯加盟國，烏克蘭與喬治亞意欲加入北約引發俄國不滿，稱西方與北約逼近、威脅該國邊境。

12月17日莫斯科外交部宣佈，於15日向得國移交《俄美安全保障協定》草案內容以及涉及俄國與北約的《安全保障協議》內容，其中要求北約停止東擴，且不接受任何新成員加入該組織，並要求北約不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。

總統普丁（Vladimir Putin）23日也呼籲，與北約就對俄國的長期安全保障展開實質性會談。他強調，俄國需要具有法律效力的保證，因西方並未履行其口頭承諾。

華盛頓顯然並未對莫斯科的要求照單全收。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）26日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）上表示，華府一直與莫斯哥直接對話，並重申烏克蘭領土完整的承諾，她引述美國總統拜登（Joe Biden）7日與普丁視訊內容，表示「我們已經講得非常清楚，（若俄國進犯烏克蘭），我們準備做出你們從沒看過的制裁」。

歐洲聯盟（EU）和七大工業國集團（Group of Seven）先前皆釋出警告，若俄國隊烏克蘭出兵，將面臨嚴厲經濟制裁等「巨大後果」。

今年俄烏衝突數度升溫，俄國以演習之名部署數以萬計的軍隊在烏俄邊境，包括克里米亞、俄國南部的羅斯托夫及庫班地區。25日路透社引述國際文傳電訊社報導俄國軍方透露，逾萬人的俄國軍隊結束為期一個月的演習後，已返回基地。