文化部加碼！台灣學生族群至9大平台消費享20%回饋　最高超過5千元數位藝FUN券入帳

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)文化部今(27)日宣布，學生於9大藝文平台消費滿千元，單筆消費最高可享20%回饋，超過300檔節目展覽可以選，最多有機會獲5,400元數位藝FUN券回饋。
文化部長李永得與9家合作票券平台共同宣佈，自明年1月1日至3月31日，
文化部表示，符合資格者為具本國學籍的在學學生，從學齡前兒童、國中小學、高中職、大專院校、研究所碩博士班（含在職班）都可參加，可於OPEN
其中10%的票券平台回饋，
李永得說，活動主要目標為學生，意在培養未來藝文人口，但其他不是學生身分也可以找學生一起來，最重要的是學生要進入文化表演場館，另外這次也是政府跟民間共同促成，過去藝FUN券全部都是政府在發的，未來如果結合電影，文化部會視情況提供相對回饋。
目前音樂劇、舞台劇、展覽、流行音樂、藝文體驗課程等共超過300檔活動，如朱宗慶打擊樂團的2022擊樂劇場《木蘭》、《南村有歌》系列音樂會、果陀劇場《最後14堂星期二的課》十週年特別加演、曾宇謙的莫札特與貝多芬、《荷蘭歌德樂團within temptation》台北公演、《火焰之舞》、《1月混音實戰研習營》、《打造不朽情歌 : 流行抒情編曲指南》等多檔精彩節目，詳細活動資訊請上官網「藝FUN券」專區。
(圖/文化部)
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