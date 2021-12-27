文化部加碼！台灣學生族群至9大平台消費享20%回饋　最高超過5千元數位藝FUN券入帳

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)文化部今(27)日宣布，學生於9大藝文平台消費滿千元，單筆消費最高可享20%回饋，超過300檔節目展覽可以選，最多有機會獲5,400元數位藝FUN券回饋。

文化部長李永得與9家合作票券平台共同宣佈，自明年1月1日至3月31日， 學生族群在合作票券平台購票，扣除數位FUN券或五倍券單筆消費滿千元，將獲得票券平台「9折」 、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」， 以及文化部加碼送出「100元數位藝FUN券」，總計20%的回 饋加碼。

文化部表示，符合資格者為具本國學籍的在學學生，從學齡前兒童、國中小學、高中職、大專院校、研究所碩博士班（含在職班）都可參加，可於OPEN TIX兩廳院文化生活、TixFun、udn售票網、MNA售票 網－牛耳藝術、Ensemble Music Online Courses（揚聲堡線上音樂教學）、大禾音樂製作、 年代售票、量子音樂、寬宏售票系統共9家平台購票。

其中10%的票券平台回饋， 依各平台方案立即折抵或轉為等值回饋至平台會員帳戶， 使用方式及期限等依各平台規定；另10%的文化部「100元數位 藝FUN券」回饋，將於消費滿7日後直接匯入消費者指定的藝FU N券帳戶，可於所有藝FUN店家使用，每一個平台最高可獲得共1,200元回饋。

李永得說，活動主要目標為學生，意在培養未來藝文人口，但其他不是學生身分也可以找學生一起來，最重要的是學生要進入文化表演場館，另外這次也是政府跟民間共同促成，過去藝FUN券全部都是政府在發的，未來如果結合電影，文化部會視情況提供相對回饋。

目前音樂劇、舞台劇、展覽、流行音樂、藝文體驗課程等共超過300檔活動，如朱宗慶打擊樂團的2022擊樂劇場《木蘭》、《南村有歌》系列音樂會、果陀劇場《最後14堂星期二的課》十週年特別加演、曾宇謙的莫札特與貝多芬、《荷蘭歌德樂團within temptation》台北公演、《火焰之舞》、《1月混音實戰研習營》、《打造不朽情歌 : 流行抒情編曲指南》等多檔精彩節目，詳細活動資訊請上官網「藝FUN券」專區。



(圖/文化部)



(圖/文化部)



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