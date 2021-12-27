【二級警戒延至明年1/10】12/27台灣境外+16　中華空手道代表隊再增1人確診

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增16例COVID-19境外移入確定病例，包含1例自哈薩克入境的中華空手道代表隊選手；另因應國際間新變異株Omicron威脅，我國12月28日至明(2022)年1月10日維持疫情警戒標準為第二級。

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指揮中心表示，今日新增16例境外移入個案，為12例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例，案17027-案17028、案17031、案17033-案17037)、越南(案17029)、匈牙利(案17030)、哈薩克(案17032)、菲律賓(案17038)、韓國(案17039)、英國(案17040)、德國(案17041)及印尼(案17042)入境，入境日介於12月12日至12月26日。

指揮中心說明，今日再增1例中華空手道代表隊選手確診，為案17032，20多歲男子，已完整接種過2劑莫德納疫苗，12月24日入境，25日開始有頭痛、流鼻水、全身倦怠等症狀，27日確診。目前該代表隊累計共12人確診。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,931例確診，分別為2,277例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

由於二級疫情警戒延長，根據目前防疫規定，相關防疫措施皆維持不變，包含外出時應全程佩戴口罩，營業場所仍要遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

但外出若有飲食需求和符合下列特殊情形，得免戴口罩：

於室內外從事運動、唱歌時。 於室內外拍攝個人/團體照時。 單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。 於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

在年末、跨年有不少大型活動，陳時中強調，大型活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，民眾仍應遵守嚴格防疫管理，若違反規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。

主辦單位應於入口處進行體溫量測及手部消毒，且活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率；除指定販賣區外，場內不得販售飲食；室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口。

戴口罩方面，民眾仍應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，也不可以脫下口罩拍照，至於主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩。

此外，主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。

陳時中再次強調，凡是居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾(包括表演者及活動工作人員)，不得參加相關活動，違反者將從重處罰。