【小國亦有聲】 立陶宛捍衛民主、人權 拒中國「逾越紅線」

立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilé Sakaliene）接受法廣專訪指出，小國如立陶宛，也難以對中國人權迫害保持沉默。（... 立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilé Sakaliene）接受法廣專訪指出，小國如立陶宛，也難以對中國人權迫害保持沉默。（圖／Dovilé Sakaliene 推特）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立陶宛國會議員薩卡利埃內於法廣專訪中指出，即便小國如立陶宛，也難以對中國的人權迫害保持沉默，捍衛民主與人權是「不可逾越的紅線」，盼民主國家團結一致，攜手合作。

法國國際廣播電台（RFI）26日以「小國立陶宛對中國展現力量」為題，刊出立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilé Sakaliene）的專訪，剖析僅有300萬人口的立陶宛應對中國複合式脅迫的態度以及堅決捍衛人權的原因。

對於立國被冠以「歐洲的北京頭號敵人」的稱號，薩卡利埃內表示，立陶宛並不想引發外交危機或破壞關係，「只是平靜表達，有不能逾越的紅線」，中國在台灣問題及新疆人權議題意圖發號施令，是讓人無法接受的，「我們正努力捍衛選擇的自由」。

薩卡利埃內表示，允許以「台灣」之名設立代表處，並未違反「一中」原則，該辦事處不僅代表首都台北，也代表島上的台灣人。至於中國近日禁止立國貨品通關進口作為報復，薩卡利埃內呼籲歐盟「小心」。當看到中國如何破壞國際協議、箝制香港與維吾爾地區自由，立陶宛選擇謹慎行事。

立陶宛曾經歷蘇聯共產政權，知道強而有力的宣傳下掩蓋著罪行，薩卡利埃內說道，「當看到中國如何對待異議者，我們自然要捍衛民主的每一分毫」。

薩卡利埃內因聲援人權，被中國列入10位歐洲議員制裁名單，她表示逾千萬人口的維吾爾人正遭受迫害，是立國300萬人口的三倍，「讓人難以保持沉默」。中國常以宣傳製造超級強國難以抵抗的意象，但民主國家更為強大，應當團結一致。

立國5月宣布退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，對此薩卡利埃內表示，中國以17+1機制對各國「分而治之、分而迫之、分而抑之」，對諸國毫無益處，應由歐盟與中國進行對話。她也坦言，過去立國曾夢想中國投資，但非洲等地許多國家因依賴中國，而被強加遊戲規則，立國反而慶幸中國未曾兌現投資承諾。

薩卡利埃內強調，要拿取「捕鼠器裡的乳酪」就須付出代價，她呼籲民主國家不要加入遊戲，要務實團結，以法治為基礎的合作才會更持久、可預測、也更穩定。

「我不天真，清楚知道立陶宛是小國，但所有大合唱都由小聲音集合而成。因此，我們努力讓聲音被聽見，」薩卡利埃內說道。

關於立國宣布外交抵制北京冬奧，薩卡利埃內認為，去參加「種族滅絕的比賽」，對每個民主國家而言都不可被接受的。她表示，數十萬人在教育營與強迫勞動中受苦，外交抵制是「道德選擇」。