【影片】台灣高山再降雪　玉山積雪2公分　

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）受到大陸冷氣團影響，氣象局發布低溫特報，由於水氣豐厚，玉山及合歡山已出現降雪，其中玉山周一（27日）上午九點半測到積雪厚度達2公分。

中央氣象局表示，這波大陸冷氣團會影響至周二，金門、基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗局部地區有攝氏10度左右或以下氣溫，因此提醒民眾加強保暖。

根據氣象局資料，周一白天中部以北及東北部地區平地氣溫在12-15度，中部地區13-17度，南部15-23度左右，花東地區15-21度；夜間氣溫與白天相近，周二各地白天普遍氣溫回升1至4度。不過，跨年（31日）氣溫又會受到東北季風影響再下降。

高山降雪

玉山氣象站指出，繼周六之後玉山地區周一再度降雪，玉山北峰清晨3:15下雪持續半小時，接著5:20又開始持續降雪至上午9:30，積雪已達2公分；排雲山莊早上5時也持續性降雪，積雪0.7公分，目前玉山群峰氣溫介於-2~0度。

玉山氣象站提醒，主峰線步道於排雲山莊至玉山主峰頂步道積雪，加上地形陡峭，步道濕滑情形，且風速強勁較具危險性，因此呼籲近日上山之山友，除了須有雪地裝備、經驗，更要留意天氣變化及步道上的結冰、積雪，並做好自身風險評估，不要貿然前行以確保自身安全。

除了玉山，合歡山也降下瑞雪，武嶺成銀白世界，路面已見到大片積雪。

宜蘭太平山翠峰湖區上午氣溫2度，溫度不夠低，因此未見白雪蹤跡。

此外，氣象局也提醒東北風偏強，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，臺南、嘉義、東部及東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

（影像來源：中央氣象局）