〈財經主筆室〉台積電將爆缺工危機？ 低薪阻礙台灣半導體發展

行政院長蘇貞昌表示，新竹合併有利整合全台最大半導體產業聚落，會讓台灣半導體產業在全球更有競爭力。但科技業老闆卻認為，半導體未來發展最大阻礙在於「人才荒」，政府應優先解決人才短缺問題才對，否則就連台積電(2330)未來也可能爆發缺工危機。

科技業的人才荒並非未來才會發生，其實已經在發生。就以2021年為例，今年整體半導體人才需求共約2.8萬人，但實際台灣半導體相關科系畢業生僅不到1.2萬人，供需之間的差距相當大，這個缺口已經是6年半以來的新高，台灣未來要發展第三代半導體，最大的障礙就是人才不足。

很多科技業的大老，包括鴻海董事長劉揚偉及聯發科董事長蔡明介等人，都曾經出面呼籲希望政府可以協助產業界培育相關人才，重視高中教育與人才培育政策。當然，政府因應產業發展調整教育政策有其必要性，但就能解決科技業人才缺口的問題嗎？ 台灣的教育體制出了什麼問題嗎？說穿了，最主要的原因還是少子化。

根據國發會調查，應屆畢業生不足，已經是科技業人才缺口首要原因。教育部統計資料顯示，2020年的高等教育理工畢業生為9.2萬人，較前一年減少5,359人，若是與2017年相比較，更是大減9,110人。產業需求增加，但人才卻每年減少，只能說少子化的衝擊著實驚人，未來學生人數減少的狀況只會愈來愈嚴峻。

源頭少子化問題難以逆轉、改變，台灣要完全靠本土人才來支撐半導體產業，幾乎已經不可能。世界級的產業，就應該從全球各地來找人才，台灣的半導體跟IC設計產業，絕對有足夠的實力及資源，把全世界當成人才的來源，而不只是鎖定每年畢業生愈來愈少的台灣。

財星雜誌(Fortune)根據今年3月底會計年度進行排名，2021年在全球500強企業中，台灣有8家企業入榜，排名最高的是鴻海集團，以1,819億美元營收排名第22名，其它依序為和碩(235名)、台積電(251名)、廣達(324名)、仁寶(339名)、國泰金控(346名)、富邦金控(388名)及緯創(421名)。其中台積電市值更是擠進全球前10大企業行列，台灣的確擁有世界級的企業。

但台灣的就業條件足以吸引國際人才到來嗎？目前全球都鬧科技人才荒，尤其疫情期間全球晶片需求高漲，半導體產業的人才需求也跟著水漲船高，鄰近的日本、韓國、新加坡等國，甚至就連中國都在大力吸納人才，提供的薪水更具有競爭力，以台灣目前的低薪環境來看，不僅不具吸引國際人才前來競爭力，還正面臨台灣人才外流的威脅。

根據人力銀行的調查，從科技人員薪資滿意度了解，有6成的人員不滿意目前的收入，科技業實際平均年薪約90萬元，而理想薪資則在131萬元，兩者落差高達46%，促使許多科技人員處在隨時轉職路上，積極尋求更優渥的薪資，赴海外工作者的比例也有越來越高趨勢。

科技從業人員有多達6成左右不滿意目前的收入，就是對台灣長期處於低薪環境表示抗議，根據財富雜誌發布的世界500強排行榜中，在利潤率榜上，榜首是軟銀集團，利潤率高達83.7%，台積電位居第2，Facebook公司位列第3。如果台積電不要追求如此高的利潤率，將部份利潤移作用來提高員工薪資，讓台積電台灣本土員工薪資也達到美、日、韓世界級公司水平，應該可以化解未來缺工危機發生的可能。