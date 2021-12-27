台灣唯一！《第一次遇見花香的那刻》獲選美國綜藝報「年度最佳國際電視節目」

台劇《第一次遇見花香的那刻》獲選美國綜藝報(Variety)「年度最佳國際電視節目」，成為今年該名單中的唯一台劇！(圖擷取自官網) 台劇《第一次遇見花香的那刻》獲選美國綜藝報(Variety)「年度最佳國際電視節目」，成為今年該名單中的唯一台劇！(圖擷取自官網)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台劇《第一次遇見花香的那刻》獲選美國綜藝報(Variety)「年度最佳國際電視節目」，成為今年該名單中的唯一台劇！

美國綜藝報(Variety)全球記者團隊選出的「年度最佳國際電視節目」，GagaOOLala原創影音作品《第一次遇見花香的那刻》與《魷魚遊戲》等南韓、英國、法國等國製作獲選。

《第一次遇見花香的那刻》繼入圍歐洲最大劇集展會SERIES MANIA，成為該影展歷年首度台灣作品入選後，相繼在東京影展、德國慕尼黑影展嶄露頭角。兩位主演林辰唏與程予希的優異表現，自劇一開播即震盪華語女同圈，成為姬圈女神。日前兩人在IG粉專上開直播答謝粉絲，吸引近3000花粉同時上線示愛，並在微博帳號上獲得75萬次的觀看。

綜藝報亞洲區經理派翠克弗雷特(Patrick Frater)表示，台灣在2019年將同性婚姻合法化，打開了亞洲媒體產業處理LGBT題材的能力。《第一次遇見花香的那刻》就來自杰德影音和GagaOOLala這兩個專注於服務LGBT社群的品牌，但這並不意味著同志族群在主流社會中不再被不平等對待。

弗雷特提及，《花香》描繪了一個年少時不敢出櫃、被困在單調的異性戀婚姻中的女子，當她與舊愛重燃愛火時，她被迫反思也必須顧及家庭。進而更廣泛地討論普世價值中，這樣的女同性戀關係是否能獲得祝福。這部劇的敏感性為它贏得了國際聲望，入選了東京影展與德國慕尼黑影展。

《第一次遇見花香的那刻》第一季全六集已於亞洲最大同志影音平台GagaOOLala上架。