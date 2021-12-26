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【北台灣低溫+豪雨】26日入夜苗栗以北恐跌破10度以下　大台北山區嚴防豪雨　跨年夜東北季風再增強

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/26 20:26
氣象局針對苗栗以北地區發布10度以下低溫特報。(示意圖/pixabay)

氣象局針對苗栗以北地區發布10度以下低溫特報。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）冷氣團南下及華南雲雨區東移影響下，今（26）日晚上至明（27）日是這波冷空氣最強的時候，苗栗以北地區將降至10度以下，週二（28日）白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，週四（30日）下半天又有另一波冷空氣報到，預計跨年夜最冷約攝氏14度。

中央氣象局表示，今日全台天氣偏濕偏冷，晚上至明天是這波冷空氣最強的時候，今天入夜溫度愈晚愈冷，中部以北地區有10度以下氣溫發生的機率，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣；外島的金門縣也有10度左右或以下氣溫發生的機率，請大家務必做好禦寒保暖措施。

而明天白天北部及東北部高溫僅13、14度，中部及台南、花東地區也只有17到21度，高屏約22、23度；週二（28日）白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升。

另外，在華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕，北台灣感受最為為明顯，桃園以北及宜蘭較易降雨，其中基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯，今晚並有局部大雨或豪雨發生的機率，明天則有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部或零星的短暫雨；預計28日上半天會逐漸減緩，但迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

週四（30日）東北季風再度增強，31日（週五）至1月2日（下週日）東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大，跨年夜低溫約14、15度；北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；此波冷空氣強度是否會達大陸冷氣團等級，模式資料仍在調整中，有待進一步觀察。
低溫特報
大陸冷氣團
強烈大陸冷氣團

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