台灣女棒20紀綠片首映　賴清德：棒球應男女共享

女棒20紀錄片「我們的球場」舉行首映會，副總統賴清德、民進黨立委吳思瑤、教育部次長林騰蛟等人出席合影。 女棒20紀錄片「我們的球場」舉行首映會，副總統賴清德、民進黨立委吳思瑤、教育部次長林騰蛟等人出席合影。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）女棒20紀錄片「我們的球場」今（26）日舉行首映會，副總統賴清德也到場支持；賴副總統表示，棒球是這麼好的運動，應該要男女共享，女棒推廣20年有成，更喊話盼女棒比賽也能邀請到知名棒球球評曾文誠。

由社團法人台灣女子棒球運動推廣協會出品的女棒20紀錄片「我們的球場」今天在光點華山舉行首映會，賴副總統在首映前致詞提到，「我熱愛棒球支持棒球，也支持女子棒球，棒球是這麼好的運動，真的應該要男生、女生兩性共享」。

中央社報導，賴副總統也分享自己過往的回憶，提到2000年左右在美國，看到威廉波特少棒賽冠軍戰是2支美洲球隊，有一隊的王牌投手是女孩子，球速120幾公里，兩隊一路僵持不下，一直到5、6局左右，因為捕手沒有接好才掉分，女球員淚灑球場。

賴副總統表示，當時新聞有很多的報導，看著女生球員在棒球場上也可以表現得這麼好，深深覺得未來女子在棒球場上一定可以佔有一席之地。

台灣從2001年首支高雄木棉花女子棒球隊成立至今剛好20年，賴副總統提到，20有成，也感謝中華民國棒球協會在2004年舉辦首屆全國女子棒球錦標賽，2008年台灣女子棒球隊首度走向海外，參加在香港舉辦的鳳凰盃國際女棒邀請賽，2020年開始有台灣女子棒球聯賽。

賴副總統期許台灣女子棒球蓬勃發展，除了有紀綠片、大家的努力，也不忘對一同出席首映會的資深棒球球評曾文誠喊話，「如果女子棒球比賽可以邀請曾文誠當球評，相信也可以有推波助瀾的效果」。