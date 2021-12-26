Omicron橫掃英國 五成感冒患者恐都染上COVID

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在新冠肺炎（COVID-19）變異株襲擊下，英國又迎來一波「爆炸」疫情，專家警告，從症狀判斷，感冒患者中，恐怕有半數都已染疫。

BBC報導，由英國政府出資支持的ZOE COVID研究，透過使用者回饋方式追蹤疫情，結果發現，出現喉嚨痛、流鼻水、頭痛等感冒症狀者，其實半數都驗出了COVID。

上週英國疫情大爆發，每天有144,000人染疫並出現症狀。12月16日往前推算一周，至少130萬人在該期間內染疫，意味每45人就有一人中標，創英國國家統計局追蹤疫情以來最高。

在多數情況下，患者症狀輕微，甚至沒有症狀，但未接種疫苗等族群仍可能惡化為重症。研究人員警告，須讓大眾知悉疫情的變化，有感冒症狀者不可輕忽，尤其適逢耶誕假期，聚會前最好快篩一下，避免疫情如野火燎原。

ZOE COVID針對倫敦地區患者回報資料交叉比對後發現，Omicron與10月初Delta肆虐時引發的症狀，並無太大差異，最常出現的症狀為：流鼻水、頭痛、疲倦（輕重不一）、打噴嚏、喉嚨痛。約有五成患者，會出現發燒、咳嗽或嗅味覺異常。

專家呼籲，儘管Omicron多為輕症，突然湧現的大波案例，仍可能導致大批患者需要住院，壓垮醫療體系，萬不可放下戒心。

延伸閱讀：

Omicron來得快去得也快？首個通報國家南非 案例驟減疑已過高峰