台南大員皇冠假日酒店 傳愛五年283名孩童受惠

台南大員皇冠假日酒店自開幕以來發起「傳愛‧圓夢」計畫，希望利用感恩與歡樂的12月傳愛到偏鄉小學，2017年傳愛到東山區聖賢國小66名孩童圓夢、2018年傳愛到後壁區樹人國小64名孩童圓夢、2019年傳愛到新化區口埤實驗小學72名孩童圓夢，2020年傳愛到南化區玉山國小26名孩童圓夢，今年第五年，則是傳愛到南化區北寮國小，實現55名學童的耶誕心願禮物，並邀請學童在平安夜走進五星級酒店歡度耶誕佳節，並獻上弦樂表演表達感謝之意，現場氣氛歡樂又溫馨！

繽紛歡樂的12月份，台南大員皇冠假日酒店在大廳全新打造390公分正方體的巨型【禮物屋】堪稱全台獨創，宛如置身在童話世界裡，走進禮物屋內探索奇幻的耶誕世界。禮物屋自11月落成以來，就成為大廳人氣拍照打卡點，寫一張耶誕限定明信片，將您旅行中的美好與喜悅分享出去。

台南大員皇冠假日酒店副總經理趙博恩表示，在平安夜這一天被認為是聖誕老人向好兒童發送禮物的時間，所以自2017年開幕以來，每年於12月24日平安夜在酒店大廳舉辦「傳愛‧圓夢」活動，就是希望扮演偏鄉小學孩童的聖誕老公公角色，發送心願禮物，2021年邁入第五年仍不間斷，今年傳愛到南化區北寮國小，正好是學校1921年開辦以來屆滿100年，在平安夜美麗的巧合，酒店傳愛到學校的緣分，讓這所小而美的小學，讓更多人認識。

北寮國小全校僅有55名學童，在張鴻祺校長帶領之下，秉持著讓孩子快樂中學習，幸福中成長，成就「適性學習，多元發展」之教育理想，所以每位孩子都有1-2項的才藝學習且表現亮眼，110年榮獲舞龍隊榮獲傳統藝術比賽特優、學生美術比賽成績優異等。為了鼓勵這群認真學習的孩子，並幫他們實現耶誕禮物心願的募集。台南大員皇冠假日酒店由員工發起認領愛心禮物，半個月時間依照孩子的心願卡，完成55份禮物，孩子們特別在平安夜來到酒店展現勤練已久的弦樂演奏表達感謝之意，並開心地領取心願禮物，度過一個別具意義的平安夜。

台南大員皇冠假日酒店的公益行動已連續第五年，成功幫助283名孩子在平安夜圓夢，別具意義的活動，台南市長黃偉哲相當重視，雖然不克親自出席，還特別請趙卿惠副市長代為出席參與盛會。對於國際連鎖酒店品牌也能深耕在地，並發揮企業善的美好循環，給予高度肯定。相信這愛的足跡可以走遍台南市所有的國小，讓愛不間斷。

台南大員皇冠假日酒店發起的「傳愛‧圓夢」計畫，以實際行動關懷公益，也邀請了去年接受酒店幫助的玉山國小由校長洪文正帶領孩子重返酒店，二度展現獨輪車的絕技演出以及安平在地億載國小林志政校長帶著合唱團的孩子參與活動演出，讓大廳充滿著歡樂溫馨氣氛，酒店也會將這份幸福與喜悅一年一年累積，讓愛無限蔓延下去。