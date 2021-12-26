【星二代又出包】鹿希派吸大麻菸被逮　檢方裁定10萬元交保　吳宗憲：懇請法官從重量刑

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）藝人吳宗憲的兒子鹿希派今（26）日凌晨在台北市信義區夜店外抽大麻捲菸，遭警察逮捕，稍早台北地檢署複訊後，檢方裁定10萬元交保。吳宗憲在臉書上表示，懇請法官從重量刑。

綜合媒體報導，歌手鹿希派（本名吳睿軒）昨晚到信義區夜店RUFF消費，今天凌晨1時30分許和初識友人步出店外聊天，期間對方請他抽菸，隨後先行離開剩鹿希派一人在外。

轄區警方步行巡邏時，聞到鹿希派身上有濃厚大麻味，隨即上前盤查，現場使用毒品快速反應試劑測出他手持菸物為大麻捲菸，遭警方逮捕並帶回派出所。

警方表示，鹿希派並無吸食毒品前科，他表示是因為在夜店接受不明友人「請菸」，而吳被捕後坦承吸菸，但不知道該菸為大麻菸。

警方訊問後，中午依涉毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊。檢察官訊問後，下午2時許諭令10萬元交保。

針對鹿希派抽大麻菸被逮，吳宗憲臉書發文表示，「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任…是法律的部分，更是道德的最基本標準。懇請法官，從重量刑，最不能原諒的過錯就是：愚蠢」。最後還說自己愧為人父、難辭其咎。

其實早在2018年鹿希派就曾上過社會新聞頭條，當年他在私人IG揚言「炸台北市政府」，被人截圖上傳到PTT，引起軒然大波，吳宗憲隔日召開記者會向大眾鞠躬道歉，甚至撂狠話不排除讓他退出演藝圈。後來遭士林地檢署傳喚到案說明，鹿希派坦承貼文並表示相當後悔，檢察官要求他當庭寫悔過書，裁處緩起訴1年，需支付公庫台幣50萬元。