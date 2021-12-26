保護敏感技術不外流 日本擬以20年專利收入補償企業

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為保障關鍵技術不落入外人之手，日本擬加快推出《經濟安全保障推進法案》，以大手筆補償企業的方式，確保涉及軍事用途的敏感專利不會外流。
路透報導，日本首相岸田文雄最快下個月就會推出此一法案框架，2月交付審查，預計於下一個會計年度，即2023年4月，就會上路。
此一措施涵蓋包括研發核武在內的專利，如鈾濃縮與量子技術等高端科技產品。受影響的企業，將可獲相當於20年專利授權收入的補償。
岸田文雄11月時矢言要將經濟安全作為任內首務，包括挹注880億美元的大學研發資金，打造日本成為科技強權。
讀賣新聞上月報導，《經濟安全保障推進法案》旨在排除引進恐對日本基礎設施造成威脅的器材設備與系統，一般認為主要是針對中國製品。法案重點有四，包括強化半導體供應鏈、鞏固基礎建運作、保障專利不公開、確保關鍵技術。
衆議院選挙の応援で全国を走り「これまで自民党で温めてきた問題意識や提言を活かし、岸田内閣を経済安全保障に本格的に向き合う最初の内閣にして頂きたい」と街頭で訴えてきました。来年の通常国会で、日本の安全と国民生活、稼ぐ力を確かにするための立法論議を進めたいですhttps://t.co/wSNXMNR79t— 有村治子（参議院議員・全国比例） (@Arimura_haruko) November 14, 2021