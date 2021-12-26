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保護敏感技術不外流 日本擬以20年專利收入補償企業

《經濟安全保障推進法案》通過後，涉及軍事等用途的機敏專利內容將「不得公開」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/26 15:43
日相岸田文雄（左）2021年11月27日視察陸上自衛隊朝霞駐屯地，親自操作10式坦克（圖／AP）

日相岸田文雄（左）2021年11月27日視察陸上自衛隊朝霞駐屯地，親自操作10式坦克（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為保障關鍵技術不落入外人之手，日本擬加快推出《經濟安全保障推進法案》，以大手筆補償企業的方式，確保涉及軍事用途的敏感專利不會外流。

路透報導，日本首相岸田文雄最快下個月就會推出此一法案框架，2月交付審查，預計於下一個會計年度，即2023年4月，就會上路。

此一措施涵蓋包括研發核武在內的專利，如鈾濃縮與量子技術等高端科技產品。受影響的企業，將可獲相當於20年專利授權收入的補償。

岸田文雄11月時矢言要將經濟安全作為任內首務，包括挹注880億美元的大學研發資金，打造日本成為科技強權。

讀賣新聞上月報導，《經濟安全保障推進法案》旨在排除引進恐對日本基礎設施造成威脅的器材設備與系統，一般認為主要是針對中國製品。法案重點有四，包括強化半導體供應鏈、鞏固基礎建運作、保障專利不公開、確保關鍵技術。
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