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【12/26台灣增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　已匡列14人

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/26 14:19
台灣12/26新增24例COVID-19確定病例，分別為1例本土及23例境外移入。(示意圖/pixabay)

台灣12/26新增24例COVID-19確定病例，分別為1例本土及23例境外移入。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為1例本土及23例境外移入，為今年單日境外移入新高；另又在境外攔截1例Omicron變異株病例。

延伸閱讀：台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案17026)，為30多歲本國籍男性，未接種過COVID-19疫苗，12月25日因有陪病需求至醫院採檢，於今日確診( Ct值34.1，二採PCR檢驗陰性)，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，研判為非近期感染。

目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。衛生單位刻正進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增23例境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025)、哈薩克(11例，案17010-17019、案17024)、喀麥隆(案17020)及南非(案17021)，入境日介於12月19日至12月24日。

【12/26台灣增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　已匡列14人

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日再檢出1例Omicron變異株病例，為自美國入境的案16983，是本國籍30多歲男性，曾接種一劑高端與兩劑莫德納，12月17日入境時採檢陰性，但23日檢疫期中採檢陽性確診，Ct值16、無症狀。我國目前累計28例Omicron境外病例。

【12/26台灣增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　已匡列14人

指揮中心統計，截至目前國內累計16,915例確診，分別為2,261例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
新冠肺炎
境外移入
本土個案

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