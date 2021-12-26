台積電大陣仗拜會盧秀燕 業界：目的擴廠台中

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）台積電24日率高階主管赴台中市政府拜會，引發外界聯想，市長盧秀燕表態歡迎投資，業界則從台積電的陣仗推斷，此行絕對與擴廠計畫有關。

中央社報導，台積電總裁魏哲家率台積電晶圓廠營運副總經理王英郎、企業規劃組織副總經理李俊賢，以及廠務副總經理莊子壽拜會，強調是「禮貌性」拜會。

不過業界人士分析，王英郎主管12吋晶圓廠，李俊賢負責資源規劃與策略規劃，莊子壽主掌新廠規劃、設計、興建及維護，由此可見，台積電應有計畫在當地設廠。

台積電正準備在竹科寶山用地第2期擴建計畫設2奈米廠，若用地不夠，則會在台中擴建產能。從台積電在台灣的布局來看，南科主為5奈米及3奈米先進製程，高雄為7奈米及28奈米，為達平衡，很可能著眼台中。魏哲家也認為台中機能佳，具有吸引高科技人才的潛力。

根據盧秀燕，三井Outlet Park、LaLaport購物中心、天力離岸風電、西門子歌美颯、巨大機械、車王電子等，在她上任後陸續投資台中。台中經濟局長則表示，台中環境好，有土地又鄰近空港、海港，吸引了美光半導體等前往設廠。至於科技業最擔憂的用水問題，他強調，台中提供再生水予科技業使用，包括台積電、中龍、友達等企業都與市府洽商，每天可取得10萬噸再生水。