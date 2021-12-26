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街上看不到年輕女性 日本 「 地方男子」難覓結婚對象

女性都去哪兒了？

By 台灣英文新聞－編輯
2021/12/26 12:32
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日本人口老化已不是新聞，但伴隨少子化而來的，還有一項亟需正視的問題：25至34歲男女人口嚴重失衡。日媒指出，此一趨勢使結婚對象更難找了。

日本經濟新聞根據日本總務省近日公布的2020年人口普查數據，推算30歲以上未婚率，男性達64.1%，女性則為52.1%。未婚率上升的根本原因在於，許多地方城市的人口結構呈畸形發展，年輕女性流向大城市，東京地區尤然，使「地方男子」更難覓得佳人。

報導引述兵庫縣豐岡市今年3月發布的《消除性別差距戰略》，其中一句話點出了日本男女失衡的嚴重性。「等反應過來時，大街上已看不到年輕女性了。」以豐岡市為例，20多歲人口中，平均每兩個男性，會有一人回鄉生活，但女性卻每四個人才有一人願意回鄉。

據報導，日本總人口中，男性為438.3萬，女性為349.9萬，其中25至34歲的單身男性，是同年齡單身女子的1.25倍，再加上新生兒男生比例本就高於女生，且女性易於早婚，這使得此一年齡層的兩性比例差距更大。

性別失衡最嚴重的包括關東的栃木縣與茨城縣，男女比例分別為1.51:1、1.49:1。反之，最均衡的是鹿兒島（1.03倍）、奈良（1.07倍）、福岡（1.08倍）。

歸根究柢，年輕女性流向東京都市圈的原因在於，許多人高中畢業後，發現地方沒有理想學校，考進東京圈後，就不再有回鄉的打算。一項調查指出，58.9%受訪者表示老家找不到適合的工作，56.1%則認為老家職缺收入太低。

以男女比例懸殊的栃木、茨城、愛知、靜岡為例，這些地區經濟主力為製造業，以男性勞動力為主，女性能發揮的工作有限。日本綜合研究所研究員藤波匠分析指出，女性流動的一項特點是，現今女子追求工作意義，遠大於工作環境的舒適性。他認為，政府的施政重點完全擺錯方向，若無法提供有助個人職涯發展的機會，日本「地方未婚化」、少子化問題只會更為嚴重。
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