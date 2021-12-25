俄羅斯駐烏克蘭領事館遭燃燒彈攻擊 俄稱恐攻烏僅認鬧事

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）正當俄羅斯與烏克蘭緊張情勢持續攀升，俄羅斯外交部24日抗議該國駐烏克蘭利沃夫（Lviv）領事館遭燃燒彈「恐怖攻擊」，烏克蘭方面則表示是流氓主義的「騷亂行為」（hooliganism），雙方各執一詞，目前尚未傳出有人員傷亡。

衛報、半島電視台報導，俄國於莫斯科時間24日發布聲明，稱該國烏克蘭利沃夫（Lviv）領事館，遭不明人士投擲燃燒彈（Molotov Cocktail），俄方稱該起事件為恐怖主義行為（an act of terrorism），是烏克蘭煽動對俄仇恨與敵意的結果。

聲明中，俄方向烏方提出嚴正抗議，並呼籲利沃夫警方應採取緊急措施，加強領事館及其僱員安全，並揪初犯案之人以正視聽。

報導指出，俄國外交部24日也召見烏克蘭駐俄羅斯代辦，要求保障外交人員人身安全以及領事事務能正常運作，並要求烏方鄭重為此事道歉。

烏克蘭方面則表示，已對該起事件展開深入調查，並將之定調為流氓主義的騷亂行為（hooliganism），而不認同俄方恐攻一說。

現今高度緊張的俄烏衝突，源自於2014年克里米亞危機。俄羅斯與烏克蘭的淵源悠久複雜，蘇聯時期，赫魯雪夫將原屬於俄羅斯的克里米亞撥歸給烏克蘭，當時曾引發當地居民不滿。爾後，蘇解體烏克蘭獨立，克里米亞獲得烏國境內自治國的特殊地位。

2014年3月16日克里米亞入俄公投，獲得九成七以上的選民支持，但公投結果並未被烏克蘭當局以及西方國家所認可。莫斯科當局發動一連串行政、立法手段，於同年4月將克里米亞地區作為俄國聯邦主體寫入憲法，並實質控制克裡米亞地區。俄烏雙方隨即在烏克蘭東部的工業中心頓巴斯（Donbas）爆發戰爭。

儘管雙方於2014、2015兩度簽訂明斯克停火協議（Minsk Protocol），戰況有所趨緩但仍有零星交鋒，迄今已造成約1.4萬人喪生，逾3萬人受傷。

今年情勢高度緊繃，12月中，俄國部署逾17萬大軍在俄烏邊境，大戰一觸即發。普丁不爽美國及其盟友在「家門口」挺烏克蘭，更是放話北約若有向俄國擴張的「不友善」行動，將以軍事舉措為回應。美國總統拜登（Joe Biden）本月在與普丁的一次視訊通話中，曾警告若俄國攻擊烏克蘭，將面臨嚴重後果。