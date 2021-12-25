「我接種了追加劑！」美國前總統川普態度變　喊話接種新冠疫苗

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國前總統川普對某些議題的立場，經常隨著時間的變化做「滾動式修正」，這回，新冠疫苗及追加劑也不例外。4個月前，川普他還宣稱疫苗追加劑是「撈錢手法」，並說他不會去打第三劑，然後這周他卻大方坦承已打了追加劑，更鼓勵還沒接種新冠疫苗的民眾快去打疫苗，震驚了不少人。

在本周三（22日）與保守派網站〈每日連線（The Daily Wire）〉的訪談中，川普告訴評論員歐文斯（Candace Owens）新冠肺炎疫苗是「人類最偉大的成就之一」；而當歐文斯質疑疫苗成效，並指出施打後有更多人喪生時，更遭到川普打斷並予以反駁。

川普告訴歐文斯，疫苗有用，且那些重症嚴重到必須就醫的人都是沒有打疫苗的人，當然這是那些人的選擇，但是打疫苗確實是有用的，同時他也維持一貫居功的態度，表示疫苗開發神速是他的功勞，且疫苗的效果絕佳。

不只如此，在與前福斯新聞主播歐萊利（Bill O’Reilly）一同出席的一場活動上，川普甚至直接向支持者透露他已經打完第三劑疫苗，現場隨即傳來一陣噓聲，不過為川普所制止。儘管覺得「疫苗有效」，川普告訴支持者，沒有人應被強迫施打疫苗，這是一種選擇，但是疫苗確實救了成千上萬的人。

巧的是，在川普公開他已施打第三劑疫苗後，拜登立刻表態感謝川普在促進疫苗開發上的貢獻；在週四的記者會上，白宮發言人薩奇（Jen Psaki）更進一步感謝川普承認疫苗有效且安全。

川普坦承，拜登的表態讓他有點驚訝，不過他很感謝拜登稱讚他在疫苗發展上的貢獻，這也讓他很難在這個時間點去批評拜登政府的疫苗政策，並肯定此舉會是「治療美國傷痕」的一大步。

長期活躍在福斯新聞的民調專家倫茨（Frank Luntz）則說，由於現在尚未接種新冠疫苗的幾乎都是共和黨人，川普的態度轉變將會是對抗疫情重要的影響因素。