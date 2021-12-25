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日本史上最高107兆日圓預算案 國防預算大增因應中國威脅

By 台灣英文新聞
2021/12/25 14:57
日本2022年度總預算創下107兆日圓新高，其中國防預算更多達5.4兆日圓。（圖／picture alliance)

日本2022年度總預算創下107兆日圓新高，其中國防預算更多達5.4兆日圓。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本內閣會議24日通過史上最高年度總預算案，2022會計年度金額高達107兆5964億日圓（約26兆4800億台幣），尤其國防預算上修5.4兆日圓（約1.33兆台幣），較2021年多出500億日圓。日媒與外媒皆指出，是為因應中國擴充軍力及台海緊張局勢。

彭博社報導，日本年度總預算案十年來不斷上修，更連續4年破百兆日圓，因應疫情復興經濟，今年更來到107兆5964億日圓的歷史新高。其中國防支出大幅攀升，也顯示出日本在安保議題上的考量。

日本首相岸田文雄上任立場漸趨強硬，也曾提及為因應中國擴軍與北韓持續的軍事提升，日本需擁有先制打擊能力。本月23日，共同社便揭露，日、美為因應台海突發狀況，聯手制定「新日美聯合作戰計劃草案」，並將於明年1月雙邊外長與防長的安全保障磋商委員會「2+2會議」上正式達成共識。

日本防衛省指出，今年度修正預算與明年度預算一體化，以「防衛力強化加速包裹」為名，編列為期「16個月預算」，防衛經費已佔日本國內生產毛額（GDP）的1.9％，打破不過1%的傳統。日本前首相安倍晉三本月初提出「台灣有事等日本、美日同盟有事」的論述，先然並非空穴來風。

自由時報指出，該項預算案包含高達2911億日圓的國防研發經費，年增達38％，預計將於2035年研發日本40年來首架國造戰機，以汰換現役F-2戰機，另也編列1280億日圓添購12架F-35匿蹤戰機、4架F-35B型，也包括導彈研發資金以及加強網路與太空作戰能力。
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更新時間 : 2021-12-25 15:10 GMT+08:00

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