塑膠垃圾何處去？ 堆第三世界成「環境殖民主義」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國身為全世界最大的塑膠垃圾出口國，儘管自2015年後大幅減少輸出量，每年產出的塑膠垃圾仍十分可觀，拉丁美洲各國因為地緣關係，許多國家成了美國垃圾最後目的地，讓環保團體深感憂心。

事實上，中國曾是全球最大的塑膠垃圾輸入國，在2015年中國宣布「不再當全球垃圾場」並訂定更嚴格的管制法規後，大量的塑膠垃圾仍要有個去處，距離近又有便宜勞工的拉丁美洲，就成了美國的「好選擇」。

加州環保組織「最後淨灘」(Last Beach Cleanup)的數據顯示，在2020年1月至8月間有超過75%的塑膠垃圾最後落腳墨西哥，總重量高達32,650公噸，第二名是薩爾瓦多，接收了超過4000公噸，第三名則是厄瓜多，輸入3665公噸。

雖然有害廢料的輸入會被課稅並須受到嚴格的管制，這些法規很難真的付諸實行，直到今(2021)年才被國際認知為有害廢料的塑膠垃圾更是如此，很多時候以回收為名目輸入的塑膠垃圾，最後還是被堆到垃圾掩埋場，對環境產生嚴重的後果。

厄瓜多西蒙·玻利瓦爾大學 (Simón Bolívar University)大學的醫療部門負責人Fernanda Solíz表示，這種經濟較發達北方世界犧牲較不發達南方世界並將它們變為垃圾場的行為，相當於一種「環境殖民主義」的展現，呼籲美國尊重南美人民的權益與自然環境。

「環境殖民主義」一詞，為上個世紀前工業國家競逐原料對亞美非國家從事經濟剝削活動之「殖民主義」的延伸，於近年獲得熱烈討論。根據歌德學院資料，德國哲學家克利斯多夫．雷曼─舒特（Christoph Rehmann-Sutter）在他的論文《阻止氣候殖民主義》中提到：「這背後隱藏著工業國家創造財富的發展模式，也就是去剝削發展較不發達的國家。富裕國家將負擔轉移給生態足跡較小的國家。」

今日，雖然大部分的國家2019年同意修改〈巴塞爾公約〉並控制已開發國家將塑膠垃圾輸往開發中國家的量，不國當年美國並未批准該約，將大量塑膠出口到拉美、非洲與東南亞的情況仍然持續，現階段難有改善。