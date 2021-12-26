〈投資理財〉2022年規劃投資配股、配息均佳標的　有機會戰勝通貨膨脹

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

台股今（2021）年獲利表現普遍不錯，明年股利值得期待，預估 平均殖利率應可達5％以上，但是如果能夠選擇長期配股、配息並重 標的，更易發揮複利效果，加速累積資產，值得投資人考慮。

如果以每年配股1元計算，等於增加10%股份，投資報酬率達1成 ，再加上現金股息，利潤可觀，長期累積，資產快速增加， 投資人可考慮尋覓明年股利仍可能繼續採取配股、配息併發之績優公 司，長期持有，資產累積足可戰勝通貨膨脹率。

明年股利預估會延續過去配股、配息並重的績優股，應該有：玉山金 （2884）、台新金（2887）、福邦證（6026）、聯華（ 1229）、聯華食（1231）、中租（5871）、裕融（ 1231），都是值得注意的好標的。今年迄第3季為止，營收、 獲利均達預期標準，謹分別說明如下，供投資人參考。

玉山金2020年每股盈餘（EPS ）1.43元，配股、配息各0.61元，2019年EPS 1.73元，配股0.8元，配息0.79元，是長期穩定的績優股 。近10年累積已配息4.85元，配股7.73元， 如果耐心存股，複利殖相當可觀，今年迄11月底為 止，EPS已達1.42元，明年應可能延續過去股 利政策，配股、配息並重，投資人可以有不錯收益，值得追蹤了解。

台新金2020年EPS 1.26元，配息0.56元，配股0.45元。2019年EPS 1.24元，配息0.57元，配股0.23元。長期穩定的股利政 策，為股東帶來豐富利潤，10年來累計已配息4.25元， 配股5.26元，截至2021年前11月為止，EPS 1.61元，明年預料可能還是會延續過去現金、股票並重的股利政 策，值得投資人考慮長期持有。

福邦證2020年EPS 1.05元，配息0.15元，配股0.55元，今年 並辦理現增資，每股認購價13.5元，由於截至2021年11月 底為止，EPS已達4.39元，且計劃申請上櫃轉上市， 由於目前資本額30億餘元，仍在成長階段， 預期明年股利仍將採取配息、配息並重方式，值得投資人注意未來發 展。

聯華2020年EPS 2.42元，配息1.7元，配股1元。2019年EPS 2.5元，配股、配息各1.6元。截至今年前3季， EPS已達2.78元，全年EPS應可達3.5元以上，獲利成長 可觀，明年（2022）年股利仍可能循現金、股票併發模式。 近10年來，聯華共配發股票股利5.25元，現金股利13. 9元，股東長期存股，利潤不錯。

聯華食2020年EPS 3.74元，配息1.6元，配股1元。2019年EPS 3.00元，配息1.6元，配股0.5元。今（2021）年前3 季EPS累計已達2.87元，全年度EPS預估可達3.5元。 累計近10年共配發現金股息13.77元，股票股利5.48元。 由於聯華食資本額20億1762餘萬元，預料未來應會擴充股本， 因應公司成長需要，明年仍可能續採現金、股票併發模式， 配發股利，投資人可以注意。

中租2020年EPS 11.01元，配息5元，配股0.5元。2019年EPS 11.65元，配息4.6元，配股0.4元。2021年前3季累 計已達10.93元。近10年共計配息33.2元，配股3. 8元。由於中租近年成長快速，預料明年的股利，仍可能採取現金及 股票併發的模式，投資人長期存股，價差、股利兩頭賺， 報酬率不錯。

裕融2020年EPS 7.26元，配息4.7元，配股1.5元。2019年EPS 7.37元，配息4.5元，配股1元。今（2021）年前3季E PS 9.44元。近10年配息共計45.02元，配股3.5元，也是 股利、價差兩頭賺的好標的。裕融去年經過整頓之後，壞帳大幅減少 ，資產價值昇高，全年獲利快速成長，預料明年股利仍可能採取現金 、股票併發方式，投資人應該有機會獲得不錯的回報， 值得追蹤了解。

明年全球資本市場仍可能面臨新冠肺炎疫情未止，以及通貨膨脹嚴重 雙重威脅，投資人宜小心因應，避免當沖或短線操作， 長期投資配股、配息均優標的，戰勝通貨膨脹，應有極佳機會。