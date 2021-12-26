〈投資理財〉2022年規劃投資配股、配息均佳標的　有機會戰勝通貨膨脹

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
台股今（2021）年獲利表現普遍不錯，明年股利值得期待，預估平均殖利率應可達5％以上，但是如果能夠選擇長期配股、配息並重標的，更易發揮複利效果，加速累積資產，值得投資人考慮。
如果以每年配股1元計算，等於增加10%股份，投資報酬率達1成，再加上現金股息，利潤可觀，長期累積，資產快速增加，投資人可考慮尋覓明年股利仍可能繼續採取配股、配息併發之績優公司，長期持有，資產累積足可戰勝通貨膨脹率。
明年股利預估會延續過去配股、配息並重的績優股，應該有：玉山金（2884）、台新金（2887）、福邦證（6026）、聯華（1229）、聯華食（1231）、中租（5871）、裕融（1231），都是值得注意的好標的。今年迄第3季為止，營收、獲利均達預期標準，謹分別說明如下，供投資人參考。
玉山金2020年每股盈餘（EPS ）1.43元，配股、配息各0.61元，2019年EPS 1.73元，配股0.8元，配息0.79元，是長期穩定的績優股。近10年累積已配息4.85元，配股7.73元，如果耐心存股，複利殖相當可觀，今年迄11月底為止，EPS已達1.42元，明年應可能延續過去股利政策，配股、配息並重，投資人可以有不錯收益，值得追蹤了解。
台新金2020年EPS 1.26元，配息0.56元，配股0.45元。2019年EPS 1.24元，配息0.57元，配股0.23元。長期穩定的股利政策，為股東帶來豐富利潤，10年來累計已配息4.25元，配股5.26元，截至2021年前11月為止，EPS 1.61元，明年預料可能還是會延續過去現金、股票並重的股利政策，值得投資人考慮長期持有。
福邦證2020年EPS 1.05元，配息0.15元，配股0.55元，今年並辦理現增資，每股認購價13.5元，由於截至2021年11月底為止，EPS已達4.39元，且計劃申請上櫃轉上市，由於目前資本額30億餘元，仍在成長階段，預期明年股利仍將採取配息、配息並重方式，值得投資人注意未來發展。
聯華2020年EPS 2.42元，配息1.7元，配股1元。2019年EPS 2.5元，配股、配息各1.6元。截至今年前3季，EPS已達2.78元，全年EPS應可達3.5元以上，獲利成長可觀，明年（2022）年股利仍可能循現金、股票併發模式。近10年來，聯華共配發股票股利5.25元，現金股利13.9元，股東長期存股，利潤不錯。
聯華食2020年EPS 3.74元，配息1.6元，配股1元。2019年EPS 3.00元，配息1.6元，配股0.5元。今（2021）年前3季EPS累計已達2.87元，全年度EPS預估可達3.5元。累計近10年共配發現金股息13.77元，股票股利5.48元。由於聯華食資本額20億1762餘萬元，預料未來應會擴充股本，因應公司成長需要，明年仍可能續採現金、股票併發模式，配發股利，投資人可以注意。
中租2020年EPS 11.01元，配息5元，配股0.5元。2019年EPS 11.65元，配息4.6元，配股0.4元。2021年前3季累計已達10.93元。近10年共計配息33.2元，配股3.8元。由於中租近年成長快速，預料明年的股利，仍可能採取現金及股票併發的模式，投資人長期存股，價差、股利兩頭賺，報酬率不錯。
裕融2020年EPS 7.26元，配息4.7元，配股1.5元。2019年EPS 7.37元，配息4.5元，配股1元。今（2021）年前3季EPS 9.44元。近10年配息共計45.02元，配股3.5元，也是股利、價差兩頭賺的好標的。裕融去年經過整頓之後，壞帳大幅減少，資產價值昇高，全年獲利快速成長，預料明年股利仍可能採取現金、股票併發方式，投資人應該有機會獲得不錯的回報，值得追蹤了解。
明年全球資本市場仍可能面臨新冠肺炎疫情未止，以及通貨膨脹嚴重雙重威脅，投資人宜小心因應，避免當沖或短線操作，長期投資配股、配息均優標的，戰勝通貨膨脹，應有極佳機會。
★投資一定有風險•理財請務必慎思★