Omicron新冠變異株肆虐　歐美聖誕返鄉班機多被迫取消

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）歐美聖誕節假期已開跑，然而由於Omicron變異株威脅升高，歐洲多國又再度採取嚴格入境措施，路透報導，光是這個聖誕假期周末就有逾4500次商業航班遭取消。

美聯社報導，在美國，達美航空及聯合航空周五和周六共取消逾600班次，其中聯合航空形同是取消一成預定的航班；廉航JetBlue這個周末也取消近150次航班。整體來說，這個周末進出美國的商業航班預估有逾四分之一遭取消。

達美航空表示，部份班機取消的原因除了疫情，還有氣候不佳問題，實在沒辦法才出此下策，但會協助受影響的旅客更改航班。不過，美國航空及西南航空皆表示，他們的運作未受影響。

德國漢莎航空周五表示，由於當日有大批航空機組員「臨時請病假」，因此被迫取消十多個飛美國東岸的國際航班，但已協助旅客更改班機返鄉。

不過除了邊境關閉及天候因素，班機的延誤及取消，主要仍與美國航空業普遍的人力危機有關。去年新冠疫情肆虐旅行需求急凍，各家航空以減班及人員放無薪假因應，許多空服員自願休數月甚至一二年的無薪假，因此待今年疫情趨緩時，人力吃緊，尤其大節日情況又特別嚴重。

美聯社報導指出，為了抒緩航空業人力吃緊問題，包括西班牙及英國在內的國家，日前已調降入境隔離天數，讓機組員可以快速返回崗位上班。