【影片】聖誕節冷氣團台灣玉山下雪　銀白世界山友嗨

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今（25）日是許多大人小朋友喜歡的西方節日聖誕節，台灣玉山也應景的飄起細雪，一片銀白世界。氣象局表示，今有一波大陸冷氣團南下，玉山地區於今早6時37分降雪，周邊路面結冰，因此呼籲民眾此時不適宜進行一般之登山活動以測安全。

據中央氣象局之資料，本月25日有一波大陸冷氣團南下，玉山群峰氣溫將介於-1~0度，前來本區域的遊客須多加注意保暖。

玉山北峰於今日6時37分開始降雪，主峰線步道於風口處以上較為陡峭，步道濕滑，且風速強勁較具危險性。玉山上午8時22分也開始降雪，8時50分雪停。玉山氣象站因此呼籲近日上山之山友注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。

氣象站人員指出，若主峰線步道積雪深於5cm以上或雪線達西峰下觀景台等現象時，不適宜進行一般之登山活動，排雲管理站及山莊即會加強現場宣導與管制。

氣象局同時也發布低溫特報，受到新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，26日至28日各地天氣偏冷，今（25日）晚至明（26）日臺北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫機會。

影像來源：主峰山友提供，北峰由北峰氣象站提供：



（影像來源：主峰山友提供，北峰由北峰氣象站提供）



（影像來源：主峰山友提供，北峰由北峰氣象站提供）



（影像來源：主峰山友提供，北峰由北峰氣象站提供）