台灣半導體專家隊　2022年將協助立陶宛訓練人才

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣駐立陶宛代表近日接受官媒訪問時指出，明（2022）年將打造台灣「半導體專家隊」，為立陶宛發展半導體產業，提出量身打造的專業建議、訓練相關人才。

立陶宛人口僅281萬，經濟結構以服務業為主（62％），工業為輔（25%），農業僅占3%。2018年人均GDP為18,994美元，對外貿易占2019年GDP的150.6%。立陶宛也是新冠肺炎爆發前歐盟增長最快的經濟體之一。

駐立陶宛代表黃鈞耀接受中央社訪問時指出，歐盟推動發展在地半導體供應鏈，以提升戰略自主，立陶宛政府期待把握機遇發展相關產業，值此之際，台灣專家明年也可望訪立，並就立陶宛發展半導體產業提出建議報告。

黃鈞耀說，台灣如今擁有國際間少見的完整半導體產學研生態系，是努力40多年的成果，累積了寶貴經驗，而台灣願與立陶宛分享經驗。

被問到台灣是否將協助立陶宛建立生產基地，黃鈞耀表示，「任何與半導體有關的議題都會去探索」。除了2022年起協助立陶宛訓練半導體相關人才，台灣與立陶宛在雷射產業也計畫進一步合作，尤其立陶宛的雷射科技在國際間享有盛名，共創雙贏。

台灣與立陶宛雙邊關係今年有突破性成長，立陶宛更在首都維爾紐斯（Vilnius）打破以往非邦交國慣例設立「台灣代表處」，惹怒北京，中共因此加大對立國的外交與經貿脅迫力道，更波及立陶宛其它歐盟貿易夥伴，如採購其汽車零件的德國車廠。對此，外交部近日數度表達立場，台灣將持續與立陶宛同在，加強雙邊合作的決心不變，並將與美國等夥伴合作，全力協助立陶宛應對威權體制的威脅。