【台北流行音樂中心陳志遠特展】金曲新人壞特演唱揭幕　13展區近千件展品

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）為緬懷華語樂壇傳奇編曲大師陳志遠，北流特別打造《音樂怪博士-陳志遠特展》，於今（25）日聖誕節這一天開展。

北流24日開幕記者會上，北流董事長黃韻玲、執行長呂聖斐、台灣鼓王黃瑞豐、知名歌手姚可傑、吉他教父黃中岳、陳志遠老師夫人陳若葵女士、策展人李律鋒、顧問群（陳復明、李壽全、陳端端、葉雲平、馬世芳）等資深產業人士皆親自到場，現場更邀請金曲新人?te壞特改編並演唱陳志遠經典歌曲，為展覽揭開溫馨序幕。

陳志遠為張雨生、張惠妹、小虎隊等大咖歌手的專輯製作人，創作過許多膾炙人口的經典歌曲，如＜天天想你＞、＜愛上一個不回家的人＞、＜永遠不回頭＞等，才華洋溢。十年前因病辭世，留下的作品至今仍深深影響整個華語樂壇。

李律鋒分享，很多人不認識陳志遠這個名字，但他橫跨了半個世紀，為台灣流行音樂圈寫下十分精采的一頁。陳若葵女士一度哽咽，除了感謝策展單位，也希望大家都能來看陳志遠的展覽。

記者會現場把眾人的感念留做紀念，特別邀請「聲色Sounds Good」，錄下每個重點環節、壓製成黑膠，把記者會感人時刻化為永恆。

?te壞特分享，自己非常喜歡陳志遠老師的作品，今日特別選唱＜感恩的心＞，除了想向陳志遠老師致敬外，更想唱給爸爸聽，因為這是爸爸最喜歡的歌。

呂聖斐表示，自己同樣身為音樂製作人，十分崇拜陳志遠，能有機會在這樣特別的場合向大師致敬，心中相當激動。知名歌手姚可傑也於現場飆高音獻唱＜永遠不回頭＞，邀觀眾一起合唱，回味陳志遠經典。

記者會也播放了紀念VCR，邀請許多資深音樂人分享關於陳志遠的點點滴滴，知名導演吳念真、知名歌手張清芳、娃娃金智娟、知名演員黃磊、葉歡、資深錄音師王家棟傾訴懷念，天后張惠妹更驚喜獻聲。她分享，因陳志遠是大師級人物，以前在唱片公司看到老師都不敢親近，每次唱到老師的作品更是戰戰兢兢，希望能有好的表現；陳志遠老師的作品值得細細品味，未來也會一直聽下去，想念著陳老師。

北流打造《音樂怪博士-陳志遠特展》，展期自今年12/25起至明年4/27，展覽劃分為13個展區，展出近千件展品，結合科技與光影，讓展覽瞬間化作時光隧道。

【展覽資訊】

▌展覽日期：110/12/25至111/4/27

▌展覽地點：臺北流行音樂中心 文化館

▌營業時間：每日10:00-18:00（週一休館）

▌售票平台：OPENTIX（https://reurl.cc/RbGbNn）