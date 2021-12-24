台灣友達高階主管收回扣遭起訴　公司7年損失24億元

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 國內面板大廠友達光電的高階銷售蘇姓主管壓低面板價格，再轉介中國代理商藉此獲取價差利潤，不法所得約600萬元。

綜合媒體報導，台灣新竹地方檢察署表示，今年一月獲報一家面板大廠經內部稽核發現，銷售部主管主導異常交易造成公司損失，動員超過50名調查官前往多名主嫌住處及代理商公司位在新竹、桃園、高雄等6處地點同步執行搜索，高階主管蘇姓男子透過壓低友達所售面板價格，再由蘇姓男子轉介中國客戶，轉向與蔡男購買，價差利益留在蔡男子公司，友達銷售部宮姓經理後來也參與價差運作。

檢方表示，蔡姓男子透過各種洗錢管道，給蘇姓男子佣金，蘇姓男子提供不知情親屬人頭帳戶，假借發放薪資等名義獲不法所得，或將不法所得購置不動產，登記在蘇姓男子親友名下。蘇男及蔡男子共分不法所得，目前初估蘇姓男子至少獲9337萬元，宮姓男子除獲10萬元回扣，也獲價差不法所得約600萬元，而蔡姓男子則自願提出1000萬元不法所得給地檢署查扣。

檢方說，蘇姓與宮姓男子為高階主管，有面板銷售訂價權限，已坐領高薪，卻不為雇主爭最佳利益，反而利用自身優勢，掌握市場價格資訊，設計各種價差交易等，牟取私利。

蘇男與蔡男共分不法所得，初估蘇男至少獲新台幣9337萬元的回扣佣金，宮男除獲得10萬元回扣外，也獲價差不法所得約600萬元。另，蔡男自願提出1000萬元不法所得給地檢署查扣。

檢方說，蘇姓男子犯嫌重大且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，蔡姓、宮姓男子都以200萬元交保。