資安暨智慧科技研發大樓啟用 科技部長吳政忠談元宇宙

科技部資安暨智慧科技研發大樓在台南沙崙落成，開幕典禮嘉賓為各領域重磅人物。（圖/台灣英文新聞） 科技部資安暨智慧科技研發大樓在台南沙崙落成，開幕典禮嘉賓為各領域重磅人物。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）由科技部建設與營運的資安暨智慧科技研發大樓於本週五（24日）舉行了開幕式，與會嘉賓如吳政忠、施振榮及高志明都對「元宇宙」新科技發表想法。

資安暨智慧科技研發大樓位於台南沙崙智慧綠能科學城，目的為打造創新產業、建構智慧生態城市，並推動台灣成為亞太地區相關產業發展基地。

科技部表示， 台南沙崙的資安暨智慧科技研發大樓將成為台灣科技新創基地（TTA）的所在地，TTA為由科技部所推動成立的國際級創新創業基地，盼未來台灣南部能成為高科技產業和新創公司所在的樞紐。

開幕典禮嘉賓包含蔡英文總統、科技部部長吳政忠、台南市市長黃偉哲，以及宏碁創始人施振榮等商界領袖，鑑智實相科技董事長兼義美食品總經理高志明也有出席典禮並致詞。

典禮上，吳政忠談到最近熱門的「元宇宙」話題，他說雖然自己尚未完全釐清元宇宙為何，不過因為這項科技是進行式，在台灣科技進化的同時，應人為思考，超前部署。

施振榮則表示，對於元宇宙目前也不了解，不過在這個領域裡，台灣已扮演關鍵角色，如硬體製造。不過施振榮強調，在應用方面，我們不應完全服膺西方價值，盼以人為本作為科技目標。

他說，元宇宙提供非理工人很多空間，在東方進入元宇宙文明的新世代時，希望為西方所讚譽及嚮往，在這之中，台灣一定要成為重要角色。

義美總經理高志明表示，元宇宙科技發展時，資安將成為重要議題，在未來的元宇宙時代，禮義廉恥恐難以分清，缺少道德規範，造成更多難以追蹤的科技與跨國犯罪，因此政府打擊犯罪要超前部署。

此外，他也期盼該技術能成為更多新興創業的基礎，他呼籲政府在元宇宙裡不要只看到大，也要看到小，比方說奈米科技。若人們可以看到小的機會，就能找到很多創業的利基，也盼望台灣成為影響甚至主導元宇宙的國家。

最後，此次資安暨智慧科技研發大樓在台南沙崙落成，蔡英文總統出席啟用典禮時表示，台南沙崙智慧綠能科學城是政府「五加二」產業創新推動方案之一，盼未來促進南北區域平衡、增加南部發展機會。



總統蔡英文上台致詞。 (圖/台灣英文新聞)

科技部長吳政忠盼台南能成為創新科技產業重鎮。 (圖/台灣英文新聞)

鑑智實相科技董事長兼義美食品總經理高志明也有出席典禮並致詞。 (圖/台灣英文新聞)





鑑智實相科技工作人員展示其科技產品。(圖/台灣英文新聞)