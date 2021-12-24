原住民族特色祈福為選手打氣 新北語文競賽代表隊25日出征全國賽

110年度全國語文競賽自25日起將在桃園市舉行一連二天的競賽，預計將有22縣市1,984位語文好手角逐桂冠。 新北市教育局17日舉辦語文競賽國閩客語項目代表隊集氣活動， 並於今(24)日舉行語文競賽原住民族語代表隊祈福儀式， 教育局長張明文期許選手奮勇奪魁、 新北代表隊再創連霸佳績。

全國語文競賽之競賽語別包含國語、閩南語、客家語及原住民族語2 1語種，競賽項目包括演說(含情境式演說)、朗讀、作文、 字音字形及寫字，並分為國小、國中、高中(職)、教師、 社會等競賽組別，總計171競賽類組。

新北市於9至10月起辦理9場分區賽及3場市賽，共選拔出197 位各類組語文好手，代表參加今年的全國語文競賽，教育局並規劃7 週縝密的集訓課程，聘語文專業老師擔任教練， 指導孩子突破自我，有更亮眼的表現。

張明文局長17日至國閩客語代表隊集訓場地大觀國小， 到各組教室致贈象徵大吉大利的橘子等禮物，一一為選手勉勵加油， 並頒發指導教練感謝狀。今(24)日教育局並於 大觀國中辦理原住民族語代表隊祈福儀式， 透過具有原住民族特色的頌祭祖先、除草祭及歌舞表演等， 為原住民族語各類組選手祈福打氣。其中現場來賓、 指導老師跟選手們一同手牽著手跳著原住民族歡樂舞， 氣氛熱到最高點。

教育局長張明文表示，指導老師們長期以來不計回報努力耕耘語文教育， 期許明後兩天征戰全國語文競賽，各位選手能展現自我、勇奪特優， 為自己也為新北市爭取榮耀， 也期待新北市代表隊能蟬聯九連霸寶座。

泰雅族語朗讀國中學生組選手中平國中姞娃思·莎韻同學說， 穿著族服練習上台跟參與祈福儀式，感覺到跟祖靈連結的感覺， 特別神聖、莊重，帶給自己很大的勇氣。 閩南語情境式演說國中組選手南山中學蔡如育、 新莊國中吳品妮同學則說，參加區賽、市賽到獲得國賽代表權， 感謝有許多老師的鼓勵跟陪伴，讓自己一直進步、 越來越能夠展現自信，閩南語是很優美的， 希望可以透過自己的演繹讓更多人感受。

教育局表示，語文是所有學科的基礎， 更影響孩子溝通及表達的能力。新北市多元化推動各語言教育， 並積極培育語文優秀人才， 而語文競賽正是孩子展現平時語文學習成果最好的平台， 期許代表隊選手都能有亮眼佳績，為新北市爭取最高榮譽， 並影響更多學生重視語文學習、提升自我語文能力。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供