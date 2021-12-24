原住民族特色祈福為選手打氣 新北語文競賽代表隊25日出征全國賽

110年度全國語文競賽自25日起將在桃園市舉行一連二天的競賽，預計將有22縣市1,984位語文好手角逐桂冠。新北市教育局17日舉辦語文競賽國閩客語項目代表隊集氣活動，並於今(24)日舉行語文競賽原住民族語代表隊祈福儀式，教育局長張明文期許選手奮勇奪魁、新北代表隊再創連霸佳績。
全國語文競賽之競賽語別包含國語、閩南語、客家語及原住民族語21語種，競賽項目包括演說(含情境式演說)、朗讀、作文、字音字形及寫字，並分為國小、國中、高中(職)、教師、社會等競賽組別，總計171競賽類組。
新北市於9至10月起辦理9場分區賽及3場市賽，共選拔出197位各類組語文好手，代表參加今年的全國語文競賽，教育局並規劃7週縝密的集訓課程，聘語文專業老師擔任教練，指導孩子突破自我，有更亮眼的表現。
張明文局長17日至國閩客語代表隊集訓場地大觀國小，到各組教室致贈象徵大吉大利的橘子等禮物，一一為選手勉勵加油，並頒發指導教練感謝狀。今(24)日教育局並於大觀國中辦理原住民族語代表隊祈福儀式，透過具有原住民族特色的頌祭祖先、除草祭及歌舞表演等，為原住民族語各類組選手祈福打氣。其中現場來賓、指導老師跟選手們一同手牽著手跳著原住民族歡樂舞，氣氛熱到最高點。
教育局長張明文表示，指導老師們長期以來不計回報努力耕耘語文教育，期許明後兩天征戰全國語文競賽，各位選手能展現自我、勇奪特優，為自己也為新北市爭取榮耀，也期待新北市代表隊能蟬聯九連霸寶座。
泰雅族語朗讀國中學生組選手中平國中姞娃思·莎韻同學說，穿著族服練習上台跟參與祈福儀式，感覺到跟祖靈連結的感覺，特別神聖、莊重，帶給自己很大的勇氣。閩南語情境式演說國中組選手南山中學蔡如育、新莊國中吳品妮同學則說，參加區賽、市賽到獲得國賽代表權，感謝有許多老師的鼓勵跟陪伴，讓自己一直進步、越來越能夠展現自信，閩南語是很優美的，希望可以透過自己的演繹讓更多人感受。
教育局表示，語文是所有學科的基礎，更影響孩子溝通及表達的能力。新北市多元化推動各語言教育，並積極培育語文優秀人才，而語文競賽正是孩子展現平時語文學習成果最好的平台，期許代表隊選手都能有亮眼佳績，為新北市爭取最高榮譽，並影響更多學生重視語文學習、提升自我語文能力。
照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供