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中國西安急封城！1300萬人限制出戶 馬路無車無人如死城

由於西安是中國半導體、汽車、裝備製造、綠能重鎮，此次封城恐引發新一波供應鏈危機，對此，群益投顧表示，影響不大且很短暫。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/12/24 16:19
西安市23日宣佈封城後，永寧門周邊馬路空無一人。（圖/翻攝自微博）

西安市23日宣佈封城後，永寧門周邊馬路空無一人。（圖/翻攝自微博）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國陝西省西安市23日零時起實施封城，當地 12 月 9 日至 22 日期間通報逾200多例本土確診，政府立刻宣佈禁止出城，同時進行大規模篩檢。

由於西安市疫情升溫，目前有 1300 萬名居民被限制出戶，每戶家庭只能每2天由1人外出採買生活物資，且政府在高速公路出口已部署警力，阻止所有不必要旅行，而長途巴士、計程車和在叫車平台的車子都被禁止出城。

目前西安市已開啟大規模篩檢，民眾必須在篩檢站排隊等候快篩，要出城的人也必須提供陰性證明，並獲得雇主或社區官方機構的許可才能離開，透過社群媒體可看到西安的馬路上已空無一人，猶如一座死城。

聯合報指出，大陸國務院聯防聯控機制綜合組社區防控專家吳浩表示「當已經出現了多源頭不明的點狀社區傳播的時候，就要當機立斷，想辦法先讓城市『安靜』下來，讓緊張的形勢先穩定下來。此外，兩節（元旦與春節）臨近，還要考慮輸出的風險。」

此外，由於西安是中國半導體、汽車、裝備製造、綠能重鎮，當地半導體產業主要是以記憶體為主，包括 Samsung 和 Micron(MU US)皆有廠房，此次封城恐引發新一波供應鏈危機，對此，群益投顧表示，影響不大且很短暫。

群益投顧指出，因中國封城經驗多，西安封城的時間也不會太成，因此影響不大。此外，半導體廠內無塵室等級高，可以隔離病毒，且晶圓廠都是24小時生產，有一定的人員留守，因此雖然封城仍可有所產出。

全球最大的單晶矽太陽能模組製造商隆基綠色科技也出面說明，表示西安工廠的生產並未受到影響。
西安
封城
疫情
中國

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