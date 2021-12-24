中國制裁立陶宛連坐德企 台灣外交部：擾亂歐洲供應鏈

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」23日要求歐盟聲援立陶宛，反制中國擴大經濟脅迫手段，外交部將共同捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序。（圖／翻攝自外交... 歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」23日要求歐盟聲援立陶宛，反制中國擴大經濟脅迫手段，外交部將共同捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序。（圖／翻攝自外交部記者會影片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）立陶宛與台灣持續深化關係，北京當局已採取複合性施壓、封鎖該國貨物出口該國，更連坐歐洲他國，採用立陶宛配件的商品也不得進入中國，多家德國企業陷入兩難。外交部今（24）日發表聲明，感謝歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」於23日聯名致函歐盟領導階層，籲請歐盟理事會及執委會以行動聲援立國，並反制中國的經濟脅迫奧步。

立陶宛決議與台灣深化關係，讓「台灣代表處」落腳首都後，遭中國複合式漸進打壓，先於8月上旬要求召回雙方大使，隨後再政治、經濟、文化等層面持續施壓，在11月18日駐立陶宛台灣代表處正式設立後，中國不出數日便片面降級雙邊關係，至維也納外交公約最低等級的「代辦」級。12月中國海關將立陶宛從電子系統移除阻擋該國商品進口以經濟制裁施壓，隨後立國又遭中國要求將代表處更名，其外交人員也面臨簽證失效，最終於15日全員撤離北京。

如今歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）向德國「世界報」（Die Welt）證實，中國海關除了阻擋立國產品進入中國市場，歐盟成員國的出口也越發受限，若出口產品當中有使用立陶宛產的零組件，中國海關也一視同仁，不肯放行。

然而，不僅立陶宛企業被針對，在立陶宛設電子配件工廠的中國集團、德國企業也因此吃了啞巴虧，其中就包含西門子、巴斯夫、博世、汽車零組件供應商巨頭德國馬牌（Continental）等十餘家知名企業。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」25國共同主席及核心成員，12月23日聯名致函歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）等領導高層，籲請以實際行動聲援立陶宛並反制中國經濟脅迫手段 ，公然擾亂歐洲供應鏈。

參與聯署議員皆強調，歐盟必須採取具體行動，強力回擊中國的脅迫舉措，否則將有更多歐洲企業可能成為被脅迫的目標，甚至危及歐盟的共同貿易政策。他們期待歐盟採取具體措施，反制中國的脅迫行徑。

外交部指出，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」此次聯名致函歐盟及北約領導階層，強力聲援立陶宛與台灣發展關係後，再度以實際行動力挺立陶宛對抗中國脅迫，支持深化台立民主夥伴關係，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示， 面對中國當局動輒挟其國內市場，脅迫遵行市場經濟的自由民主國家，台灣作為立陶宛理念相近的友好夥伴，不僅將持續深化台立雙邊實質合作，同時也呼籲全球理念相近國家，共同捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序。